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Сирия как прелюдия для настоящей бойни: США готовы разжечь третью мировую из-за Дейр эз-Зора
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    Сирия как прелюдия для настоящей бойни: США готовы разжечь третью мировую из-за Дейр эз-Зора

    19:16  23 Сентября 2017
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    Сирия как прелюдия: США готовы разжечь третью мировую из-за Дейр эз-Зора

    Тяжелая ситуация, которая сложилась вокруг Дейр эз-Зора на востоке Сирии, спровоцировала новую волну публикаций в западных и российских СМИ, посвященных теме возможной Третьей мировой войны. Вероятен ли такой исход, что сирийский конфликт перерастет в масштабное вооруженное противостояние международного масштаба? В этом разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

    Напомним, в начале текущего месяца стартовала военная операция Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ по освобождению Дейр эз-Зора от оккупации боевиков «Исламского государства» (деятельность запрещена в РФ). В короткий срок союзникам удалось достичь значительных успехов: были деблокированы северо-западные районы административного центра провинции и военный аэродром в южных предместьях города, также правительственные подразделения под прикрытием российской авиации форсировали Евфрат и закрепились на северном берегу реки.

    Сирийская армия в окрестностях Дейр эз-Зора

    Однако успехи САР и РФ серьезно обеспокоили Соединенные Штаты. Этот ключевой внешний участник конфликта, в отличие от России, видит своей главной целью не борьбу с терроризмом, а упрочнение собственного положения в ближневосточном регионе. На фоне данной задачи противостояние боевикам ИГИЛ уходит для Вашингтона на задний план. Именно поэтому достижения российских и сирийских сил в Дейр эз-Зоре заставили командование западной коалиции во главе с США отвлечься от Ракки и бросить подконтрольные курдские Отряды народной самообороны (YPG) и другие силы в наступление на этот ключевой регион.

    Торопясь захватить стратегические нефтяные поля под Дейр эз-Зором раньше правительственных войск САР, Демократические силы Сирии (SDF) и авиация международной коалиции по пути из соседней Хасаки не считались с мирными жертвами. Соединенные Штаты и их союзники еще на полдороги пытались «застолбить» самые выгодные позиции, фактически угрожая армии Башара Асада войной в случае, если сирийские военные высадятся на левом берегу Евфрата. В результате буквально за несколько дней силы проамериканского альянса достигли восточных пригородов стратегического города и почти вплотную приблизились к позициям войск САР, тем самым ставя под угрозу дальнейшее развитие наступления САА и российских ВКС против ИГИЛ.

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Доктор военных наук, председатель союза геополитиков РАРАН, обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер» Константин Сивков убежден, что своими действиями Соединенные Штаты фактически создают предпосылки для начала Третьей мировой войны. Таким образом, ради собственных интересов в Сирии Вашингтон готов развязать бойню мирового масштаба. Об этом военный аналитик заявил в комментарии для ФАН.

    «Соединенные Штаты Америки стремятся любой ценой создать выгодную конфигурацию будущего курдского государства в этом регионе, обеспечить контроль над важнейшими узлами этого района. Ради выполнения этих задач они пустились во все тяжкие. Дело состоит в том, что в настоящее время США постепенно теряют свое влияние на Ближнем Востоке, поэтому у них появилась необходимость закрепить свое положение в этом регионе и получить ряд позиций. Стратегическим опорным пунктом для американцев может стать абсолютно надежно контролируемое ими курдское государство в выгодной геополитической конфигурации, чем Штаты сейчас и занимаются. Ради этого они готовы пойти и на эскалацию под Дейр эз-Зором».

    Соответственно, в этом регионе уже в ближайшее время вполне возможны прямые вооруженные стычки между сирийскими военнослужащими и проамериканскими курдскими бойцами. Не исключено, что в игру могут вновь вступить коалиционные ВВС и нанести новый удар по позициям сирийской армии, считает эксперт.

    ВВС США

    Как подчеркивает Константин Сивков, для США богатый энергетическими ресурсами Ближний Восток является одним из тех регионов мира, который представляет наибольший интерес и требует пристального внимания и контроля. Именно поэтому Вашингтон никогда не откажется от своих позиций в Сирии, тем более что американцы уже успели сформировать там серьезную военную инфраструктуру и существенно увеличить свое присутствие.

    «Для Соединенных Штатов Сирия является театром, который обеспечен военной инфраструктурой. В этом регионе у них уже имеется развитая система базирования — это Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия и Израиль».

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    Автор: Егор Баренцев
    #россия #сша #сирия #иг #вкс рф #игил #башар асад #израиль #саудовская аравия #курды #саа #дейр эз-зор #ракка #катар
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