Сирия как прелюдия для настоящей бойни: США готовы разжечь третью мировую из-за Дейр эз-Зора

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Тяжелая ситуация, которая сложилась вокруг Дейр эз-Зора на востоке Сирии, спровоцировала новую волну публикаций в западных и российских СМИ, посвященных теме возможной Третьей мировой войны. Вероятен ли такой исход, что сирийский конфликт перерастет в масштабное вооруженное противостояние международного масштаба? В этом разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Напомним, в начале текущего месяца стартовала военная операция Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ по освобождению Дейр эз-Зора от оккупации боевиков «Исламского государства» (деятельность запрещена в РФ). В короткий срок союзникам удалось достичь значительных успехов: были деблокированы северо-западные районы административного центра провинции и военный аэродром в южных предместьях города, также правительственные подразделения под прикрытием российской авиации форсировали Евфрат и закрепились на северном берегу реки.

Однако успехи САР и РФ серьезно обеспокоили Соединенные Штаты. Этот ключевой внешний участник конфликта, в отличие от России, видит своей главной целью не борьбу с терроризмом, а упрочнение собственного положения в ближневосточном регионе. На фоне данной задачи противостояние боевикам ИГИЛ уходит для Вашингтона на задний план. Именно поэтому достижения российских и сирийских сил в Дейр эз-Зоре заставили командование западной коалиции во главе с США отвлечься от Ракки и бросить подконтрольные курдские Отряды народной самообороны (YPG) и другие силы в наступление на этот ключевой регион.

Торопясь захватить стратегические нефтяные поля под Дейр эз-Зором раньше правительственных войск САР, Демократические силы Сирии (SDF) и авиация международной коалиции по пути из соседней Хасаки не считались с мирными жертвами. Соединенные Штаты и их союзники еще на полдороги пытались «застолбить» самые выгодные позиции, фактически угрожая армии Башара Асада войной в случае, если сирийские военные высадятся на левом берегу Евфрата. В результате буквально за несколько дней силы проамериканского альянса достигли восточных пригородов стратегического города и почти вплотную приблизились к позициям войск САР, тем самым ставя под угрозу дальнейшее развитие наступления САА и российских ВКС против ИГИЛ.

Доктор военных наук, председатель союза геополитиков РАРАН, обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер» Константин Сивков убежден, что своими действиями Соединенные Штаты фактически создают предпосылки для начала Третьей мировой войны. Таким образом, ради собственных интересов в Сирии Вашингтон готов развязать бойню мирового масштаба. Об этом военный аналитик заявил в комментарии для ФАН.

«Соединенные Штаты Америки стремятся любой ценой создать выгодную конфигурацию будущего курдского государства в этом регионе, обеспечить контроль над важнейшими узлами этого района. Ради выполнения этих задач они пустились во все тяжкие. Дело состоит в том, что в настоящее время США постепенно теряют свое влияние на Ближнем Востоке, поэтому у них появилась необходимость закрепить свое положение в этом регионе и получить ряд позиций. Стратегическим опорным пунктом для американцев может стать абсолютно надежно контролируемое ими курдское государство в выгодной геополитической конфигурации, чем Штаты сейчас и занимаются. Ради этого они готовы пойти и на эскалацию под Дейр эз-Зором».

Соответственно, в этом регионе уже в ближайшее время вполне возможны прямые вооруженные стычки между сирийскими военнослужащими и проамериканскими курдскими бойцами. Не исключено, что в игру могут вновь вступить коалиционные ВВС и нанести новый удар по позициям сирийской армии, считает эксперт.

Как подчеркивает Константин Сивков, для США богатый энергетическими ресурсами Ближний Восток является одним из тех регионов мира, который представляет наибольший интерес и требует пристального внимания и контроля. Именно поэтому Вашингтон никогда не откажется от своих позиций в Сирии, тем более что американцы уже успели сформировать там серьезную военную инфраструктуру и существенно увеличить свое присутствие.