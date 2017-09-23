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Путина попросили о реструктуризации бюджетных кредитов регионов РФ
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    Путина попросили о реструктуризации бюджетных кредитов регионов РФ

    18:00  23 Сентября 2017
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    Путина попросили о реструктуризации бюджетных кредитов регионов РФ

    Ульяновск, 23 сентября. Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев на заседании Госсовета в Ульяновске обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением реструктуризировать бюджетные долги регионов России.

    По его словам, коммерческие долги регионов заместили бюджетными кредитами некоторое время назад, в связи с чем в 80% субъектов заметно снизилась загрузка. Воронежский губернатор указал на то, что совокупно долговая нагрузка перестала расти. 

    Гордеев выразил мнение, что рестуктуризация бюджетных долгов позволит модернизировать инфраструктуру, обеспечивающую качество жизни граждан, расширить программы, выполнять социальные обязательства.

    В свою очередь, глава государства отметил, что уже проводил несколько совещаний по этому вопросу. Как отметил Путин, в настоящее время 31% своих доходов регион тратит на погашение кредитов на фоне снижения общего объема задолженности. Так, 2 трлн 318 млрд рублей было по данным на 1 января 2017 года. 

    «Региональные финансы должны приобрести новое качество, которое позволило бы делать бюджеты на уровне регионов бюджетами развития, а не бюджетами выплачиваемая процентов по кредиту», — указал российский лидер. 

    Президент добавил, что программу реструктуризации накопленных бюджетных кредитов запустят с 1 января 2017 года, она будет рассчитана на семь лет. Некоторым регионам — растянут до 12.

    Согласно договоренностям, субъекты РФ должны будут выплачивать всего по 5% долгов ежегодно.

    «Прошу правительство до конца октября детально разработать все аспекты реструктуризации бюджетных кредитов, провести необходимую работу с каждым субъектом РФ», — резюмировал Владимир Путин.

    Ранее Главы Смоленской области и Краснодарского края Алексей Островский и Вениамин Кондратьев поддержали решение президента РФ Владимира Путина о реструктуризации долгов регионов.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #путин
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