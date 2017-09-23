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Армения надеется на скорейшее урегулирование кризиса в Сирии
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    Армения надеется на скорейшее урегулирование кризиса в Сирии

    17:22  23 Сентября 2017
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    Армения надеется на скорейшее урегулирование кризиса в Сирии

    Ереван, 23 сентября. Армения надеется на мирное урегулирование кризиса в Сирии, заявил глава армянского МИД Эдвард Налбандян в ходе состоявшейся в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН встречи с сирийским коллегой Валидом Муаллемом.

    Ереван внимательно следит за происходящим в Сирии и на Ближнем Востоке, заявил в Нью-Йорке глава армянского внешнеполитического ведомства  Эдвард Налбандян. Высокопоставленный дипломат выразил надежду на то, что региональный кризис получит скорейшее урегулирование мирным путем, говорится в релизе МИД Армении.

    Он добавил, что Ереван в силу возможностей помогал САР, отправляя гуманитарную помощь. В сообщении дипведомства также отмечается, что глава МИД Сирии представил шаги Дамаска по борьбе с террористическими группировками. 

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    Автор: Ирина Селезнева
    #сирия #армения
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