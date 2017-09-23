СК РФ расследует гибель семи человек в страшном ДТП под Калининградом

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Москва, 23 сентября. По факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего гибель семи человек после дорожной аварии в Калининградской области, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«По факту оказания услуг ненадлежащего качества, повлекшего по неосторожности смерть семи человек в результате ДТП, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — рассказала журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Напомним, 22 сентября на участке автомобильной дороги Калининград — Черняховск — Нестеров микроавтобус столкнулся с легковушкой. Врио главы Калининградской области заверил, что пострадавшим в ДТП окажут помощь.