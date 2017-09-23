Артемий Лебедев полностью изменит инфраструктуру Балаклавы

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Севастополь, 22 сентября. Российский дизайнер Артемий Лебедев разработал концепцию развития инфраструктуры крымской Балаклавы, речь идет об удобной марине, набережной и зонах отдыха.

Проект развития балаклавской инфраструктуры опубликован на официальном сайте студии Артемия Лебедева. Дизайнер считает, что существующая сеть причалов нуждается в перестройке, а рекреационная зона – в благоустройстве.

«Из достопримечательностей пляж, целиком состоящий из бетона. А ведь вообще-то это удивительная бухта, она расположена так, что в ней не бывает штормов», — прокомментировал Лебедев.

Глава студии добавил, что в настоящий момент центральная часть Балаклавы выглядит неопрятной из-за обилия ларьков с сувенирной продукцией и сушеной рыбой, кафе, выполненных в разном стиле. Он предложил вместо палаток поставить большой комплекс, в котором будет размещаться яхт-клуб.