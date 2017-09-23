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Новости Сирии
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В ДНР рассказали о состоянии министра доходов после покушения в Донецке
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    В ДНР рассказали о состоянии министра доходов после покушения в Донецке

    16:48  23 Сентября 2017  /обновлено: 16:49  23 Сентября 2017
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    В ДНР рассказали о состоянии министра доходов после покушения в Донецке

    Донецк, 23 сентября. В Донецке действительно подорвали автомобиль главы министерства доходов и сборов Донецкой народной республики Александра Тимофеева, подтвердили в ведомстве.

    «С министром все в порядке, — сообщили в министерстве. — Да, был взорван его автомобиль, ему была оказана медицинская помощь». 

    При этом в министерстве ДНР не стали раскрывать других подробностей инцидента, передает РИА Новости.

    Напомним, два мощных взрыва прогремели в центре Донецка утром в субботу: на проспекте Мира были взорваны два автомобиля министерства доходов и сборов ДНР.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #днр #взрыв #донецк
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