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Теффт рассказал, когда уедет из России
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    Теффт рассказал, когда уедет из России

    16:48  23 Сентября 2017
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    Теффт рассказал, когда уедет из России

    Вашингтон, 23 сентября. Действующий посол Соединенных Штатов в Российской Федерации Джон Теффт сообщил, что через семь дней уедет из России. 

    По его словам, где-то через неделю он вместе с женой уедет из российской страны.

    Теффт отметил, что будет скучать по тем людям, с которыми удалось познакомиться в России за это время. Он также рассказал, что работа не была легкой, но оставила потрясающие впечатления. 

    Напомним, новым послом США в России станет Джон Хантсман, однако его кандидатуру еще должен утвердить сенат.

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    Автор: Дана Балан
    #россия #сша #теффт
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