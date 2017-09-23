Теффт рассказал, когда уедет из России

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Вашингтон, 23 сентября. Действующий посол Соединенных Штатов в Российской Федерации Джон Теффт сообщил, что через семь дней уедет из России.

По его словам, где-то через неделю он вместе с женой уедет из российской страны.

Теффт отметил, что будет скучать по тем людям, с которыми удалось познакомиться в России за это время. Он также рассказал, что работа не была легкой, но оставила потрясающие впечатления.

Напомним, новым послом США в России станет Джон Хантсман, однако его кандидатуру еще должен утвердить сенат.