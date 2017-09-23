Полиция Стамбула задержала более 30 иностранцев, причастных к ИГИЛ

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Стамбул, 23 сентября. Сотрудники правоохранительных органов провели в Стамбуле антитеррористическую операцию, в ходе которой были задержаны 36 человек, в том числе 31 иностранный гражданин — их подозревают в причастности к экстремистской группировке «Исламское государство» (деятельность запрещена в России). Об этом в субботу передает агентство Anadolu.

По данным агентства, антитеррористическая операция прошла сразу по 15 адресам в курортном городе Турции. Гражданство задержанных агентство не уточняет.

Отмечается, что часть из них находилась в Сирийской Арабской Республике и Ираке и принимала участие в военных действиях на стороне ИГ (запрещена в России).