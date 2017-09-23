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МИД РФ сомневается, что резолюция МАГАТЭ по КНДР разрешит кризис
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    МИД РФ сомневается, что резолюция МАГАТЭ по КНДР разрешит кризис

    16:38  23 Сентября 2017
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    МИД РФ сомневается, что резолюция МАГАТЭ по КНДР разрешит кризис

    Москва, 23 сентября. Россия сомневается, что резолюция МАГАТЭ «Осуществление соглашения между агентством и КНДР о применении гарантий в связи с ДНЯО», окажет содействие решению северокорейского кризиса, считает представитель российского внешнеполитического ведомства Михаил Ульянов.

    МИД России распространил заявление главы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаила Ульянова, в котором говорится, что резолюция МАГАТЭ «далека от совершенства». По словам высокопоставленного российского дипломата, есть сомнения, что документ «хоть как-то поспособствует урегулированию».

    Ульянов считает, что авторы резолюции рассчитывают и в дальнейшем наращивать давление на власти КНДР, чтобы вынудить Пхеньян принять требования мира. Однако, как показала практика, северокорейские власти на усиление санкций отвечают новыми испытаниями оружия. Он подчеркнул, что вопрос должен решаться дипломатическим путем.

     

     

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    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #кндр #мид россии
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