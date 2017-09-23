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Певец Робби Уильямс притворился солистом Oasis ради секса
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    Певец Робби Уильямс притворился солистом Oasis ради секса

    16:17  23 Сентября 2017
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    Певец Робби Уильямс притворился солистом Oasis ради секса

    Лондон, 23 сентября. Британский поп-исполнитель Робби Уильямс притворился лидером Oasis Лиамом Галлахером ради интрижки с журналисткой, об этом певец признался в своей автобиографии.

    Робби Уильямс узнал, что солист Oasis Лиам Галлахер находится в отеле по псевдонимом Билли Ширз. Певец представился сотрудникам отеля псевдонимом своего коллеги по цеху и пробрался в номер, в котором его ждала журналистка. 

    «Я знал, что Лиам нескоро вернется (в номер), знал, что его комната свободна, и я знал его псевдоним. Поэтому я представился сотрудникам отеля Билли Ширзом и переспал с журналисткой в его номере», — рассказал британец в своей автобиографии.

    Позднее, узнав об инциденте, Галлахер пошутил над Уильямсом, обозвав его хитрецом. Однако это был не единственный случай, когда музыкант выдавал себя за другого человека. Ранее Уильям отменил концерт в России. 

    Певец Робби Уильямс притворился солистом Oasis ради секса

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    Автор: Ирина Селезнева
    #робби уильямс
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