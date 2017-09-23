Меркель сообщила о готовности G7 ужесточить санкции против России

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Гармиш-Партенкирхен, 23 сентября. Если обстановка на востоке Украины обострится, лидеры G7 готовы ужесточить санкции в отношении России, заявил канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы согласны в том, что касается снятия санкций, это связано с имплементацией Минских договоренностей, — сказала Меркель в интервью журналистам. — Мы готовы, если это потребуется, мы, правда, этого не хотим — ужесточить санкции, если ситуация этого потребует».

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что миротворческая миссия Организации Объединенных Наций в Донбассе будет размещена «не по российскому сценарию».

Напомним, в Госдуме уличили Меркель в попытке увязать введение миротворцев в Донбасс санкциями.





