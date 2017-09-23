Китайский космический грузовик «Тяньчжоу-1» сгорел в плотных слоях атмосферы

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Пекин, 23 сентября. Китайский грузовой корабль «Тяньчжоу-1» сгорел в плотных слоях атмосферы, осуществив контролируемый сход с орбиты.

Как отмечается в репортаже телеканала CCTV, корабль начал контролируемый сход с орбиты 22 сентября после выполнения всех задач по работе с космической лабораторией. По данным телеканала, «Тяньчжоу-1» совершил два тормозных маневра, непрерывно снижаясь, после чего вошел в плотные слои атмосферы и сгорел.

«Тяньчжоу-1» сконструирован для доставки в космос до 6 тонн полезного груза.

Напомним, ранее сообщалось, что уже в 2020 году китайские ученые намерены запустить к Марсу беспрецедентную космическую миссию, которая будет включать в себя сразу орбитальный и наземный исследовательский модули.