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Китайский космический грузовик «Тяньчжоу-1» сгорел в плотных слоях атмосферы
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    Китайский космический грузовик «Тяньчжоу-1» сгорел в плотных слоях атмосферы

    16:08  23 Сентября 2017
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    Китайский космический грузовик «Тяньчжоу-1» сгорел в плотных слоях атмосферы

    Пекин, 23 сентября. Китайский грузовой корабль «Тяньчжоу-1» сгорел в плотных слоях атмосферы, осуществив контролируемый сход с орбиты. 

    Как отмечается в репортаже телеканала CCTV,  корабль начал контролируемый сход с орбиты 22 сентября после выполнения всех задач по работе с космической лабораторией. По данным телеканала, «Тяньчжоу-1» совершил два тормозных маневра, непрерывно снижаясь, после чего вошел в плотные слои атмосферы и сгорел.

    «Тяньчжоу-1» сконструирован для доставки в космос до 6 тонн полезного груза.

    Напомним, ранее сообщалось, что уже в 2020 году китайские ученые намерены запустить к Марсу беспрецедентную космическую миссию, которая будет включать в себя сразу орбитальный и наземный исследовательский модули.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #китай #космос #тяньчжоу
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