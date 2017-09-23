Видео переделанного из BMW джакузи выложили в Сеть

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Лондон, 23 сентября. Британский изобретатель Колин Ферз переделал подержанный BMW в передвижное джакузи. Видеоролик с испытанием автомобиля размещен в социальных сетях.

Британский инженер закрыл все отверстия в корпусе автомобиля 1989 года выпуска, чтобы жидкость не просочилась внутрь мотора и других важных деталей. Все провода он обмотал водонепроницаемой пленкой.

Кроме того, на полу кабины были установлены радиаторы, подключенные к системе охлаждения двигателя.

Также инженер оборудовал транспортное средство двумя воздуходувками для формирования пузырей и установил в багажнике барбекю.

Ферз придал экстерьеру машины необычный вид, сделав обшивку из зеленой травы.