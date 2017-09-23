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Весь мир
Британский актер Колин Ферт получил итальянское гражданство
Весь мир
Британский актер Колин Ферт получил итальянское гражданство
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    Британский актер Колин Ферт получил итальянское гражданство

    15:48  23 Сентября 2017
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    Британский актер Колин Ферт получил итальянское гражданство

    Рим, 23 сентября. Британский актер Колин Ферт стал гражданином Италии, говорится в релизе итальянского внешнеполитического ведомства.

    Обладатель премии «Оскар» британский актер Колин Ферт неоднократно выражал свою любовь к Италии. Он женат на Ливии Джуджоли – режиссере-документалисте, имеет двоих сыновей Луку и Маттео. В западных СМИ в мае текущего года сообщали о желании Ферта получить гражданство Италии на фоне планов Великобритании покинуть ЕС.

    Артист обеспокоен последствиями Brexit и хотел перейти на общее с супругой и детьми гражданство. Колин Ферт – широкоизвестный по всему миру актер, последняя киноработа британца – «Kingsman: Золотое кольцо». 

     

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    Автор: Ирина Селезнева
    #колин ферт
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