Пианист Мацуев увидел прогресс в игре Путина на фортепиано

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Москва, 23 сентября. Глава Российской Федерации Владимир Путин прогрессирует в игре на фортепиано. Таким мнением поделился народный артист России Денис Мацуев.

Комментируя исполнение Путиным композиции Василия Соловьева-Седого «Вечерняя песня» в мае текущего года в Пекине, он отметил, что прикосновение к клавишам стало намного мягче.

«Любой, кто занимается музыкой, отметит прогресс», — добавил пианист.

Кроме того, Мацуев сообщил, что не давал Путину уроков игры на фортепиано, однако мог бы ему порекомендовать отличного учителя.