Росавиация объяснила причину суточных задержек рейсов «ВИМ-Авиа»

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Москва, 23 сентября. Авиаперевозчик «ВИМ-Авиа», клиенты которого столкнулись с длительными задержками рейсов, разрабатывает план решения проблемы. В Росавиации сообщили, что лайнерам компании не дают взлететь долги за топливо.

В «ВИМ-Авиа» объяснили задержки ряда рейсов «спорами с хозяйствующими субъектами», что спровоцировало временные трудности с расписанием. Речь идет о сезонном спаде пассажиропотока, однако представители компании уже провели ряд консультаций с госорганами, которые контролируют авиацию.

Также состоялись контакты с партнерами компании, готовыми оказать поддержку авиаперевозчику. В настоящий момент разрабатывается план урегулирования ситуации с задолженностью. Напомним, что у «ВИМ-Авиа» обнаружились долги перед топливно-заправочными организациями, пишет Газета.Ru. В ближайшие дни будут реализованы все сорванные ранее перелеты.