Боксер Кудряшов рассказал, чего он ждет от поединка за титул WBA с Дортикосом

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Москва, 23 сентября. Российский боксер Дмитрий Кудряшов рассказал, чего он ждет от боя с кубинским спортсменом Юниером Дортикосом в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии.

По словам 31-летнего россиянина, он находится в отличной форме. Он подчеркнул, что с нетерпением ждет субботнего боя. Кудряшов также отметил, что прилетел в США за месяц до поединка, чтобы пройти акклиматизацию, передает RT.

Российский боксер добавил, что кубинец, конечно, является сильным панчером, который никогда не проигрывал.

«Я подготовлен фантастически для этого боя, не так, как будто я только вчера узнал, что сражаюсь с Дортикосом. Я готов и к бою, и к сопернику», — подытожил Кудряшов.

Напомним, четвертьфинальный бой между боксерами пройдет в грядущее воскресенье, 24 сентября, в Сан-Антонио.