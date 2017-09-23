Донбасс сегодня: поляки учат ВСУ воевать, боевая неделя в ДНР и ЛНР, поиски ОБСЕ

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Донбасс, 23 сентября. В ДНР и ЛНР подвели итоги боевой недели. ОБСЕ недосчиталась тяжелой техники ВСУ. Украинские солдаты грабят мирных жителей. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Итоги боевой недели

Минувшая неделя в свободных республиках Донбасса ознаменовалась несколькими громкими событиями и увеличением количества обстрелов населенных пунктов со стороны ВСУ и Нацгвардии. Впервые за долгое время украинские силовики начали активно применять артиллерийские системы калибром 152 мм. Результатом агрессии стали ранения пяти мирных жителей ДНР и разрушение частных жилых и нежилых домостроений в обеих республиках.

Всего за минувшую неделю с позиций киевских силовиков по 40 населенным пунктам ДНР и ЛНР было выпущено до полторы тысячи артиллерийских снарядов и мин различного калибра. Таким образом, солдаты ВСУ и Нацгвардии нарушили режим прекращения огня 311 раз. Кроме артиллерийских установок и минометов, территории республик систематически обстреливались гранатометами различных типов, штатным вооружение украинских боевых машин и крупнокалиберными пулеметами. Также значительно возросла активность снайперских групп противника.

ОБСЕ «ищет» технику ВСУ

В то время как наблюдатели миссии просто фиксируют факты отсутствия в местах хранения ВСУ тяжелой техники и систем вооружения, запрещенных к использованию минскими соглашениями, данные вооружения были обнаружены военными ДНР и ЛНР на позициях киевских силовиков у линии соприкосновения. Всего за минувшую неделю миссия ОБСЕ недосчиталась 138 единиц техники в местах хранения украинской стороны. Это 152 мм буксируемые гаубицы «Мста – Б», 152 мм буксируемые гаубицы «Гиацинт-Б», 152 мм САУ «Гиацинт-С», 152 мм САУ «Акация», 100 мм противотанковые пушки МТ-12 «РАПИРА» и другие системы вооружения.

Отметим, что в сравнении с прошлыми периодами именно дальнобойные 152 мм системы превалируют в отчетах ОБСЕ, что свидетельствует о возможном нарастании конфликта в будущем.

Поляки учат ВСУ воевать

В оборонном ведомстве ЛНР сообщили разведданные о нахождении группы иностранных наемников на позициях ВСУ. В зоне ответственности 14 бригады ВСУ в населенном пункте Пшеничное зафиксирована группа иностранных военнослужащих, предположительно, из Польши. По информации луганских военных, поляки «работают» в качестве военных инструкторов украинских военнослужащих.

ВСУ грабят местных жителей

По информации оперативного командования ЛНР, полученной от местных жителей, 17 сентября в населенном пункте Станица Луганская (под контролем Киева) бойцы 14 бригады ВСУ, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, самовольно покинули свои позиции на БМП.

Украинские военные ограбили частный дом в населенном пункте Валуйское, разрушив ограждение. Из дома были вынесены все ценные вещи. По словам потерпевших, местная полиция отказалась возбуждать уголовное дело по данному факту.

Также сообщается об инциденте, произошедшем 18 сентября в Станице Луганской. 54-летний военнослужащий той же бригады, ранее судимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес колото-резаную рану брюшной полости 23-летнему жителю поселка.

«Хотабки» террористов»

Интересную историю поведал накануне телеканал, принадлежащий президенту Украины Порошенко. На передовых позициях ВСУ в Донбассе в районе села Пески близ Донецка боец ВСУ рассказал журналистам о тактике «террористов» по накручиванию специальных переходников на РПГ и СПГ. Якобы для использования из указанных гранатометов мин калибра 82 мм. Журналисты обвинили ВС ДНР в несоблюдении минских соглашений и применении запрещенных вооружений.

Так ли это на самом деле корреспондент ФАН поинтересовался у бойцов передовых подразделений ВС ДНР. В ходе беседы защитники Донецка пояснили и наглядно продемонстрировали отсутствие на позициях запрещенных вооружений, напомнив об ответственности за несоблюдение режима прекращения огня. Также военнослужащие отметили, что так называемые «хотабки», те самые переходники — это излюбленные устройства украинских морпехов. Более того, указанные накрутки поставляются на позиции ВСУ, как правило, украинскими волонтерами. Данную информацию неоднократно озвучивали и в оперативном командовании ДНР.

Так что «придумка террористов» на деле оказалась повседневной практикой «защитников Донбасса» из ВСУ.