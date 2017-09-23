Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Спорт
Боксер Кудряшов рассказал, чего он ждет от поединка за титул WBA с Дортикосом
Происшествия
Появились первые кадры с места взрыва в центре Донецка
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Появились первые кадры с места взрыва в центре Донецка

    15:11  23 Сентября 2017  /обновлено: 15:23  23 Сентября 2017
    35

    Появились первые кадры с места взрыва в центре Донецка

    Донецк, 23 сентября. Министерство доходов и сборов Донецкой народной республики (ДНР) подтвердило, что в центре Донецка подорвали транспортное средство главы ведомства Александра Тимофеева. Взрыв прогремел утром в субботу, 23 сентября. 

    Как передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий, за оцепление пустили только главу республики Александра Захарченко и министра МГБ. 

    В настоящее время другие подробности инцидента не известны. Сообщалось, что при взрыве ранения получили восемь человек.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дана Балан
    #днр #взрыв #захарченко #донецк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 95266

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29172

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42141

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        21470

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8415
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Министр налогов и сборов находился во взорванной машине в центре Донецка

        Министр налогов и сборов находился во взорванной машине в центре Донецка

        10:23   23 Сентября 2017
        4166
        Врио губернатора Калининградской области выразил соболезнования близким погибших в ДТП

        Врио губернатора Калининградской области выразил соболезнования близким погибших в ДТП

        3:16   23 Сентября 2017
        2909
        Лавров рассказал, кто заложил мину под отношения РФ и США

        Лавров рассказал, кто заложил мину под отношения РФ и США

        21:06   22 Сентября 2017
        12592
        «Великий Новгород» ракетами «Калибр» уничтожил базы подготовки боевиков в Сирии

        «Великий Новгород» ракетами «Калибр» уничтожил базы подготовки боевиков в Сирии

        13:15   22 Сентября 2017
        30800