Появились первые кадры с места взрыва в центре Донецка

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Донецк, 23 сентября. Министерство доходов и сборов Донецкой народной республики (ДНР) подтвердило, что в центре Донецка подорвали транспортное средство главы ведомства Александра Тимофеева. Взрыв прогремел утром в субботу, 23 сентября.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий, за оцепление пустили только главу республики Александра Захарченко и министра МГБ.

В настоящее время другие подробности инцидента не известны. Сообщалось, что при взрыве ранения получили восемь человек.