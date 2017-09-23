Сирия на руинах города Даръа: в чем разница между «Джебхат ан-Нусрой» и «умеренной» оппозицией

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Информационный Telegram-канал Directorate 4 опубликовал видеозапись, на которой запечатлены последствия действий боевиков сирийской вооруженной оппозиции в городе Даръа. Можно увидеть, что многие южные кварталы административного центра одноименной провинции в результате постоянных обстрелов и атак со стороны радикалов буквально превратились в руины.

В настоящий момент в городе, как и во всем юго-западном регионе арабской республики, действует режим тишины — здесь в соответствии с соглашением Владимира Путина и Дональда Трампа в июле текущего года была сформирована первая из четырех зон деэскалации, где запрещены любые боевые действия. Однако примерно половина районов столицы провинции и большая часть всего региона по-прежнему находятся в оккупации. Причем здесь базируются не только боевики так называемой «умеренной» оппозиции, но и террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», которая была сформирована вокруг сирийского филиала «Аль-Каиды» — «Джебхат ан-Нусры» (обе группировки запрещены в РФ).

При этом многие оппозиционные группировки, пользовавшиеся (а возможно и продолжающие пользоваться) поддержкой Соединенных Штатов, фактически мало чем отличаются от террористического формирования «Джебхат Фатх аш-Шам». Боевики Сирийской свободной армии (ССА) и других «умеренных» проамериканских организаций были неоднократно уличены в военных преступлениях против мирных граждан САР и пленных военнослужащих правительственной Сирийской арабской армии (САА). По данным международной гуманитарной организации Human Rights Watch, эти так называемые оппозиционеры не раз применяли пытки с целью выбить показания, они также виновны во внесудебных расправах и казнях в ряде районов арабской республики.

Борис Долгов, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, убежден, что определение «умеренная», которое дали сирийской вооруженной оппозиции их западные хозяева, не просто в корне неверно, но даже более того — глубоко абсурдно. Свое мнение эксперт выразил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН).

«Что значит «умеренные» и «радикальные» исламистские группировки? Эту терминологию ввели именно те внешние силы, которые поддерживают абсолютно все вооруженные оппозиционные формирования, воевавшие и воюющие против Башара Асада. Кто это — всем понятно: и Соединенные Штаты, и страны Европы, и монархии Персидского залива, и Турция. Все они поддерживают боевиков с целью сместить неугодный им режим. Поэтому и был взят такой термин — «умеренная оппозиция». Если говорить о самой сути данного словосочетания, то это нонсенс и абсурд: ведь боевики ведут прямые боевые действия, а значит фактически выходит — вооруженная умеренная оппозиция. Определение «умеренная» должно предполагать, что эта самая оппозиция не прибегает к насилию и вообще к вооруженным методам борьбы, что, разумеется, не так».

Даже те формирования, которые позиционируют себя как гуманитарные независимые организации, нередко на деле оказываются обычными вооруженными антиправительственными группировками. Так, в полевом госпитале членов организации «Белые каски» в Алеппо, непосредственно связанных с «Хайят Тахрир аш-Шам», недавно были обнаружены боеприпасы, амуниция и минометы крупных калибров, из которых «волонтеры», очевидно, вели огонь по правительственным войскам САР.

Если отбросить все термины и развеять проамериканский пропагандистский флер, то фактически перед нами боевики-радикалы, террористы, с которыми Запад сотрудничает ради достижения собственных целей — в частности, ради свержения правительства Башара Асада в Сирии, подчеркивает Борис Долгов. При этом Вашингтон и его союзников мало волнует то, кем на самом деле являются их наемники и что они творят. Этим радикалам дали прикрытие, окрестив их «умеренной» оппозицией, а об их военных преступлениях западные руководители предпочитают умалчивать.