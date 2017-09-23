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ЛНР: ВСУ заминировали прибрежную зону Северского Донца в Донбассе
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    ЛНР: ВСУ заминировали прибрежную зону Северского Донца в Донбассе

    14:54  23 Сентября 2017
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    ЛНР: ВСУ заминировали прибрежную зону Северского Донца в Донбассе

    Луганск, 23 сентября. Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) украинских солдат заминировала прибрежную зону Северского Донца, расположенного в районе населенного пункта Нижнетеплое Станично-Луганского района. Об этом в субботу заявил официальный представитель народной милиции Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко. 

    По словам представителя военного ведомства ЛНР, командование ВСУ активизировало работу диверсионно-разведывательных групп на линии соприкосновения.

    ЛНР: ВСУ заминировали прибрежную зону Северского Донца в Донбассе

    Согласно разведывательным данным ЛНР, киевские силовики занялись минированием прибрежной зоны Северского Донца.

    Ранее сообщалось, что ВСУ более 20 раз нарушили режим перемирия, обстреляв территорию ДНР. 

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    Автор: Дана Балан
    #днр #всу #донбасс #украина #лнр
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