ЛНР: ВСУ заминировали прибрежную зону Северского Донца в Донбассе
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Луганск, 23 сентября. Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) украинских солдат заминировала прибрежную зону Северского Донца, расположенного в районе населенного пункта Нижнетеплое Станично-Луганского района. Об этом в субботу заявил официальный представитель народной милиции Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко.
По словам представителя военного ведомства ЛНР, командование ВСУ активизировало работу диверсионно-разведывательных групп на линии соприкосновения.
Согласно разведывательным данным ЛНР, киевские силовики занялись минированием прибрежной зоны Северского Донца.
Ранее сообщалось, что ВСУ более 20 раз нарушили режим перемирия, обстреляв территорию ДНР.