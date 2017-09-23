Удальцова и Лимонова задержали на несогласованной акции в центре Москвы

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Москва, 23 сентября. На Страсном бульваре в центре Москвы перед началом мероприятия «Антикапитализм» был задержан координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.

Ранее мэрия Москвы отказала заявителям в согласовании акции «Антикапитализм 2017».

Как отметил сам Удальцов, помимо него полиция задержала еще пятерых.

«В момент, когда меня задерживали, никаких ни транспарантов, ни флагов не было, мы просто стояли на светофоре, хотели перейти дорогу, со мной было несколько десятков человек», — пояснил он.

Удальцов указал на то, что его задержали незаконно.

Шли спокойно, без плакатов и лозунгов - сотрудники полиции подошли и сказали, что они "собрались для проведения несанкционированной акции" pic.twitter.com/demjbjXFtq — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) September 23, 2017

Среди задержанных также оказался и основатель организации «Другая Россия» Эдуард Лимонов.

«Задержаны около 30 человек, пришедших на акцию «Антикапитализм 2017». В числе задержанных — координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов и лидер «Другой России» Эдуард Лимонов», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Напомним, ранее в Ленинском районе Владивостока сотрудники правоохранительных органов задержали двух молодых людей, которые расклеивали листовки с данными о предстоящем визите скандального блогера Алексея Навального.