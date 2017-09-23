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Сирия, 23 сентября. САА и ВКС РФ обстреливают позиции ИГ в районе города Мадан-Джадид северной части Дейр эз-Зора. Турецкие ВВС нанесли удары по штаб квартирам курдов на севере Ирака. Боевики ССА** отказались воевать под флагом курдов в Дейр эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совершили несколько боевых вылетов в провинции Дейр эз-Зор.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: проводят разминирование Дейр эз-Зора и его окрестностей.

«Исламское государство»: подверглось ракетному удару САА вблизи города Мадан-Джадид в северной части Дейр эз-Зора; укрепило позиции вокруг района Аль-Амин в Ракке; потеряло шоссе Ат-Тоз — Тикрит в провинции Салах Эд-Дин в Ираке.

Сирийская свободная армия (ССА): 26 сентября начнет эвакуацию боевиков из района Аль-Кадам к югу от Дамаска; отказалась воевать под флагом SDF**** в Дейр эз-Зоре.

«Тахрир Аш-Шам»: открыла огонь по северным пригородам Хомса.

Курды: ведут бои с ИГ в квартале Фардос в городе Ракка; обезвредили около 70 мин в Ракке; потеряли ряд командных пунктов в результате авианалета ВВС Турции на севере Ирака.

Провинция Дамаск

Стало известно о том, что боевики Сирийской свободной армии (ССА) покинут район Аль-Кадам, расположенный к югу от столицы, 26 сентября. Об этом сообщает информационное агентство Qasioun News. Напомним, накануне радикалы вооруженной оппозиции провели переговоры с членами командования правительственной армии и заключили соглашение об эвакуации исламистов в Идлиб или Алеппо. Точная информация о том, в какую провинцию будут отправлены отряды «свободной армии» в данный момент уточняется.

Провинция Хомс

Согласно информации, опубликованной телеканалом Jisr Tv, боевики террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» обстреляли из артиллерийских установок позиции Сирийской арабской армии (САА) в северных пригородах Хомса — Аль-Аббасия и Аль-Ашрафия. В свою очередь, войска Башара Асада открыли ответный огонь по укрепленным пунктам исламистов на окраине деревни Аль-Зафрания, находящейся севернее административного центра провинции. О потерях со стороны «Джебхат Фатх Аш-Шам»*** пока не сообщалось. Напомним, в северной части региона действует одна из зон деэскалации, тем не менее «Ан-Нусра» режима тишины не придерживается.

Провинция Дейр эз-Зор

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) нанесли ракетный удар по опорным пунктам террористов «Исламского государства» вблизи города Мадан-Джадид в 70 километрах к северо-западу от Дейр эз-Зора, передает агентство новостей Breaking News. Никакой информации о нанесенном ИГИЛовцам уроне пока не поступало. Напомним, правительственные силы действуют на данном направлении при поддержке со стороны российской авиации. Накануне после нескольких боевых вылетов ВКС РФ армия САР заняла населенный пункт Маадан Атик. Тем временем инженерные подразделения САА начали разминировать территории, освобожденные от оккупации ИГИЛ в столице региона и ее окрестностях.

Представитель вооруженной оппозиции Рияд Хиджаб заявил, что подчиненные ему группировки ССА не будут воевать под флагом курдской Сирийской демократической армии (SDF). Согласно заявлению, боевики будут действовать против террористов ИГИЛ в провинции Дейр эз-Зор обособленно. Об этом сообщает Twitter-канал (syria1212125).

Провинция Ракка

Демократические силы Сирии (SDF) продолжают развивать наступление в административном центре провинции в рамках завершающего этапа военной кампании «Гнев Евфрата». По данным местного новостного портала Raqqa 24, в данный момент вооруженные столкновения между «демократической армией» и террористами «Исламского государства» отмечаются в квартале Фардос. Несколько зданий перешли под контроль курдских войск. Всего лишь порядка двухсот боевиков ИГ удерживают оставшиеся районы. Сообщается, что командиры ИГИЛ сформировали еще один укрепленный район вокруг района Аль-Амин и намерены противостоять курдам и далее.

Тем временем, как сообщает агентство новостей Al Masdar News, курдские саперы обезвредили около 70 мин, заложенных ИГИЛовцами на ранее подконтрольных им территориях.

Провинция Хама

Согласно информации оппозиционного новостного агентства Shahba Press, новые столкновения между правительственными войсками и отрядами объединения «Тахрир Аш-Шам» произошли в районе населенного пункта Аль-Мадажен к югу от Хамы. В результате противостояния, как утверждают источники близкие к исламистам, погибли шесть военнослужащих Сирийской арабской армии (САА). Правительственные информационные порталы пока не подтверждали данные сведения. В последнее время радикалы вооруженной оппозиции активизировали военные действия на северных и южных окраинах региона. Как отмечали многие военные эксперты, подобные действия «Ан-Нусры» могли быть спровоцированы Соединенными Штатами Америки с целью отвлечь силы САР от освобождения территорий Дейр эз-Зора. Богатые энергоресурсами земли представляют огромный интерес для США.

Ирак

Информационный портал Al Sumaria News сообщает о начале нового наступления иракской армии и Сил народной мобилизации в районе населенного пункта Аз-Зарка, расположенного в провинции Салах Эд-Дин. По данным военных источников ASN, бойцы ополчения «Хашд Аш-Шааби» отбили у террористов «Исламского государства» шоссе, пролегающее между поселением Ат-Тоз и городом Тикрит. В данный момент бои с радикалами террористической группировки разворачиваются в регионе одновременно на нескольких направлениях. За время военной операции по освобождению провинции порядка 225 радикалов ИГИЛ были уничтожены, передает новостной портал Iraqi News. Кроме того, 41 населенный пункт был зачищен от боевиков. В ходе столкновений были ликвидированы 56 самодельных взрывных устройств и обезврежены 24 мины.

Между тем в северной части Ирака близ иракско-турецкой границы военные самолеты ВВС Турции нанесли несколько авиаударов по военным объектам Рабочей партии Курдистана (РПК). В результате воздушной атаки ряд командных пунктов курдов был уничтожен.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)