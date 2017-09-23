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Спорт
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Украина
Пранкер пытался разыграть спецпредставителя Госдепа США от имени Турчинова
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    Пранкер пытался разыграть спецпредставителя Госдепа США от имени Турчинова

    14:42  23 Сентября 2017
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    Пранкер пытался разыграть спецпредставителя Госдепа США от имени Турчинова

    Киев, 23 сентября. Российский пранкер от имени пресс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова предпринял попытку дозвониться до специального представителя Госдепартамента Соединенных Штатов по вопросам Украины Курта Волкера. Об этом в субботу сообщает пресс-служба СНБО. 

    По данным украинского ведомства, в минувшую пятницу от имени Турчинова якобы «российский пранкер пытался связаться с Волкером, однако дипломат его раскусил».

    Пранкер пытался разыграть спецпредставителя Госдепа США от имени Турчинова

    На протяжении последнего времени аналогичные розыгрыши пранкеров резко участились, следует из сообщения.

    Напомним, ранее пранкеры от имени Турчинова разыграли директора украинского предприятия «Южмаш», который ничего не понял. 

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    Автор: Дана Балан
    #украина #турчинов #волкер #пранкер
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