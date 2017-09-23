Пытка демократией. Колонка Руслана Мармазова

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Как донецкому «сепаратисту и террористу в розыске» (если не верите, посмотрите сайт «Миротворец» и тому подобные уродливые интернет-порождения киевского нацистского режима), мне, разумеется, любопытно наблюдать за ситуацией в Каталонии. А до этого — в Шотландии. Причем тут и не праздный интерес, впрочем, тоже объяснимый. Важно понять, как у людей в этом смысле все делается, так сказать. В западном то есть, как нам уже многие десятилетия поясняют, идеально цивилизованном, демократическом, можно сказать, мире.

Дышло западной цивилизации

Выясняется, что очень разные бывают подходы и вполне себе двойные стандарты, если не тройные. Демократия ведь исключительно коварная штука. Когда надо, гибка до чрезвычайности, когда надо, наоборот, что твоя оглобля… Другое дело, кому это надо и когда именно. А так, да, демократия, что дышло, куда повернул, туда и вышло.

Взять, скажем, Косово. Ну, какая это к шутам собачьим самостоятельная держава? Насмешка над историей и всеми международными отношениями оптом и в розницу. Мировое руководство, в смысле американцы из-за картонных декораций ООН, ОБСЕ и стальных штыков НАТО, унизило сербов, порушило все принципы европейского общежития… И что? А ничего. Все прочие эту мерзость как-то проглотили, а на Балканах на перспективу оказалась заложена существенная геополитическая мина.

Но, скажите на милость, чем Донбасс или, например, Приднестровье хуже Косово? По всем параметрам? Просто их тяга развиваться по собственным принципам и канонам, оторвавшись от враждебных режимов, от которых ничего, кроме геноцида, понятно, ждать не приходится, никак не монтируется с интересами Запада.

И, не стесняясь методов, коллективный Запад и действует. Ему во что бы то ни стало надо задушить эти образования. Собственно, и на Приднестровье, и на Донбасс Вашингтону и его присным плевать хотелось. Тут наносится удар по Русской цивилизации, то есть, как уже намекалось выше, все средства признаются хорошими.

Приднестровцев и донбассовцев давно бы уже изничтожили. Но в первом случае, слава Господу, на момент развития событий под Тирасполем располагалась российская армия. Во втором Россия вообще близко, есть общая граница с Донбассом. Только это не дает Западу утопить в крови стремление тамошних жителей к самостоятельности.

Все эти референдумы, свободное волеизъявление, право на самоопределение народов — суть химеры. Иллюзии, сфабрикованные западным миром, исключительно для внутреннего служебного, можно сказать, пользования.

Остальным отведена роль, как раз служить, но не пользоваться.

Тянуть шотландскую волынку

Но порой ветры перемен начинают гулять, хоть и робко, по чертогам всемирной диктатуры демократии. Там беспардонно действовать, как в том же Донбассе, сложнее. Надо придумывать какие-то объяснения, баюкать общественное мнение, торговаться, платить даже иногда, вот ведь. Это же не аборигены «дикого востока», как ни крути, тут речь идет о взбрыкнувших, но членах «семьи цивилизованных народов». Взять шотландцев, для примера…

Когда невооруженным глазом заметны центробежные тенденции, к бабке не ходи, что-то в обществе неладно. Верно ведь? Не то человек создание, чтобы бежать от лучшего к худшему.

Если уж уйти в собственную нишу, при всех сопровождающих этот процесс трудностях, решается не индивидуум и не группа, а целая большая территория — это момент как минимум показательный. Заставляющий задуматься и все взвесить, а не отмахнуться, мол, что только ни придумают сепаратисты проклятые.

Так вот, чего не хватало шотландцам? Уровень жизни приличный, даже более того. Но и определенная автономия в решении своих вопросов есть. Только, как оказывается, этого недостаточно. Во всяком случае, дошло же до референдума об отделении.

Да, решение в 2014 году принято не в пользу выхода из состава Соединенного Королевства. Но это пока. Сепаратизм в лучшем его понимании включен в генетический код шотландцев. Вековое принижение национальной гордости (возможно, оно осталось в прошлом, но было-то оно лютым) невозможно залечить сытным пирогом и пинтой пива.

Но шотландцы, кроме того, что это гордая нация, не так мало, кстати, давшая и всему человечеству, к тому же вполне способная на самостоятельную жизнь без мелочной английской опеки, это еще и народ коммерчески заточенный, бережливый до чрезвычайности. Последнее даже и в анекдоты вошло.

Прикинув, что и к чему, высчитав дебет и кредит, промеряв это все линейкой национального самосознания, на данном этапе шотландцы решили остаться под «Союзным Джеком». Соображения экономической целесообразности взяли верх над вопросами идеологии и всякими гуманитарными фишками, которые порой важнее, чем кому-то это представляется.

Надо заметить, что итоги шотландского референдума определились не таким уж и значительным перевесом голосов. Стало быть, критического дисбаланса в обществе, когда уж совсем невмоготу, не случилось. Но! Добрый шотландский сепаратист затаился до лучших времен. Свое слово он еще скажет, уж будьте благонадежны. И тут, кстати, ситуация во многом зависит от того, как станет вести себя официальный Лондон.

В ситуации с референдумом в Шотландии обратили внимание, как все было выстроено? Именно что демократично, по тем самым гуманным правилам, которые проповедуются Западом для себя любимого. Так это, как ни крути, Великобритания, тут шутки опасны.

Ни тебе АТО не случилось, никакой истерии против «юбочников», ни расстрелов шотландских писателей, и посадки в тюрьмы журналистов, считающих, что это референдум — это хорошо. И карательный батальон «Глазго», составленный из ультрас лондонского «Арсенала», не убыл учить сепаратистов уму-разуму.

Впрочем вполне вероятно, что тут итоги голосования просчитывались наперед. Зачем создавать лишнюю напряженность, когда ясно, чем все закончится? Наоборот, референдум стал тем клапаном, через который стравили лишний пар. И стали жить-поживать, как и прежде. До следующего, ясное дело, закипания.

Шотландцы же, надо заметить, не спешат. А чего вы хотите от людей, у которых национальный инструмент — волынка.

Киев не Лондон

Понятно, что у меня больше всего болит тема Донбасса. С ним я все сравниваю, о нем размышляю. Фантазирую даже. А мог ли у нас быть, скажем, шотландский вариант? Думаю, что нет. Слишком остро все получилось, максимально глупо со стороны Киева и принципиально со стороны Донецка.

Но если в шотландском случае мы толковали о соотношении различных составляющих в общественных настроениях, то в Донбассе-то все сложилось очень гармонично. В самом скверном понимании этого вопроса.

На идеологические чаяния жителей Донбасса в Киеве принято было не просто не обращать внимание, но полагалось злостно над ними глумиться. Это касается не только украинизации явно русского региона или навязывания бандеровских идолов, тут все было комплексно. И безальтернативно. А на этом фоне регион обирался для того, чтобы держать на плаву хуторские территории Украины. Причем настойчиво втюхивался тезис, Донбасс на дотациях, кормим его всей страной.

Терпели долго и непонятно зачем. Когда это стало невозможно и смерти подобно, Донбасс жестко предложил себя не кормить и вообще не лезть в его дела. Киев безо всяких сомнений и намека на них даже двинул сюда танки и боевую авиацию. Это как прикажете понимать?

А вот так. Киев не Лондон. Во всех отношениях. Согласиться на референдум не могли ни в американском посольстве, ни тем более в управляемом оттуда театре марионеток имени Петрушки. Как минимум потому что настроения населения Донбасса были очевидны, как и результаты референдума. Только отделение от обезумевшей территории!

И если бы, как и планировалось, дошло бы до второго этапа голосования в Донбассе, уверяю, подавляющее большинство высказалось бы за присоединение к России.

На Украине принято фыркать в сторону референдумов в донбасских республиках, называть их фейковыми и так далее. Да обфыркайтесь вы до синевы, суть от этого не меняется. Я видел лично, как народ валил голосовать и как единодушно был настроен… К тому же, мы не шотландцы, чтобы высчитывать выгоды, тем паче, когда жизнь и честь висят на нитке.

Удар по барселонскому аэропорту

И о Каталонии. В отношении этой провинции Мадрид сейчас куда больше смахивает на Киев, нежели на Лондон. Даже как-то и не представлялось раньше, что при всей испанской горячности сходу дойдет до жестких выпадов.

Имею в виду аресты организаторов референдума по вопросу независимости Каталонии, изъятие полиграфической продукции, репрессии по отношению к руководителям каталонских городов, поддержавших идею голосования.

Стоит ли удивляться, что после этих чисто украинских действий Мадрида число участников манифестаций в Барселоне возросло в разы. Кто колебался, тот скоро убедился, что есть смысл поддержать референдум. Есть такое право — голосовать! Даже каталонские чиновники, которые как бы обязаны подчиняться столице — да и финансируются они из государственной казны — стали ближе к своему народу.

Отчего Мадрид действует так неуклюже, дерзко и нервно? Так а снова же не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, каковыми будут итоги референдума. Каталония отвалит! А там, в Испании в смысле, не забывайте, еще есть баски, которые спят и видят себя независимыми. Они зашевелятся следующими.

Впрочем, кое в чем Мадрид от Киева отличается. Например, пока там еще не хватило тараканов в буйных властных головах, чтобы объявить АТО и, например, нанести ракетный удар с воздуха по аэропорту Барселоны. Уже хорошо. Но отличие не только в этом.

Грозя Каталонии пальчиком, параллельно испанская столица пытается поманить каталонцев калачом… Или чем там у них манят? Паэльей, например. Мол, будем лучше финансировать автономию.

Представляете, признают, что обжимали такой важный и гордый регион, а пробуждение совести стали симулировать, только когда тот засобирался уходить… Правда, Киев и до симуляции таких сложных вещей не стал снисходить. И правильно, между прочим, не помогло бы и никого не ввело бы в заблуждение.

Интересно, конечно, как там в Каталонии все будет развиваться. И тревожно. Прекрасный край с красивыми людьми, не только внешне, но и душой. Не хотелось бы, чтобы еще и там началась бойня… А референдум нужен. Насильно мил не будешь — принцип старый, как мир. Коли уж он включился, нужна полная определенность.

И вот еще что. Вдруг у кого будет возможность, передайте мировому сообществу от всего моего донецкого сердца: «Каталония не Испания, но Косово — это Сербия».