Эксперты оценили вероятность искусственного характера землетрясения рядом с ядерным полигоном в КНДР
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Токио, 23 сентября. Вероятность того, что зафиксированное в субботу на территории КНДР землетрясение имело искусственный характер — мала.
«По данным южнокорейских военных, которые продолжают анализировать соответствующую информацию, вероятность того, что землетрясение имело искусственный характер, мала», — сообщает в субботу японское общественное телевидение «Эн-эйч-кей».
Напомним, ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 3,4 было зафиксировано в Северной Корее. Его эпицентр находился на глубине около нуля километров. В китайском сейсмологическом центре отметили, что это не связано с ядерными испытаниями.