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Эксперты оценили вероятность искусственного характера землетрясения рядом с ядерным полигоном в КНДР
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    Эксперты оценили вероятность искусственного характера землетрясения рядом с ядерным полигоном в КНДР

    14:42  23 Сентября 2017
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    Эксперты оценили вероятность искусственного характера землетрясения рядом с ядерным полигоном в КНДР

    Токио, 23 сентября. Вероятность того, что зафиксированное в субботу на территории КНДР землетрясение имело искусственный характер — мала. 

    «По данным южнокорейских военных, которые продолжают анализировать соответствующую информацию, вероятность того, что землетрясение имело искусственный характер, мала», — сообщает в субботу японское общественное телевидение «Эн-эйч-кей».

    Напомним, ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 3,4 было зафиксировано в Северной Корее. Его эпицентр находился на глубине около нуля километров. В китайском сейсмологическом центре отметили, что это не связано с ядерными испытаниями. 

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    Автор: Тимур Румянцев
    #кндр #землетрясение
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