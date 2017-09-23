Твое место в шоу-бизнесе: Собчак назвала Навального лицемером
Москва, 23 сентября. Скандальная телеведущая и журналист Ксения Собчак назвала блогера Алексея Навального лицемером. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
Собчак обиделась на Навального из-за того, что тот считает ее взгляды «людоедскими», а также приписывает ей несуществующие идеи. Журналистка также написала, что ее огорчило больше всего.
«Когда я ездила с тобой в Астрахань, когда ты убеждал меня в необходимости вхождения в Координационный Совет Оппозиции ты не говорил мне, что: «место Ксении в шоу-бизнесе, и я бы хотел,чтобы она там и оставалась». Мы все объединились ради одной важной цели — мы требовали справедливости и свободы: я, Таня и Миша Шацы, и Дима Быков и другие потеряли работу на ТВ и карьеру из-за этих взглядов», — написала она, добавив, что это же «лицемерие».