Твое место в шоу-бизнесе: Собчак назвала Навального лицемером

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Москва, 23 сентября. Скандальная телеведущая и журналист Ксения Собчак назвала блогера Алексея Навального лицемером. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Собчак обиделась на Навального из-за того, что тот считает ее взгляды «людоедскими», а также приписывает ей несуществующие идеи. Журналистка также написала, что ее огорчило больше всего.