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Твое место в шоу-бизнесе: Собчак назвала Навального лицемером
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    Твое место в шоу-бизнесе: Собчак назвала Навального лицемером

    14:25  23 Сентября 2017
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    Твое место в шоу-бизнесе: Собчак назвала Навального лицемером

    Москва, 23 сентября. Скандальная телеведущая и журналист Ксения Собчак назвала блогера Алексея Навального лицемером. Об этом она написала на своей странице в Instagram. 

    Твое место в шоу-бизнесе: Собчак назвала Навального лицемером

    Собчак обиделась на Навального из-за того, что тот считает ее взгляды «людоедскими», а также приписывает ей несуществующие идеи. Журналистка также написала, что ее огорчило больше всего.

    Твое место в шоу-бизнесе: Собчак назвала Навального лицемером

    «Когда я ездила с тобой в Астрахань, когда ты убеждал меня в необходимости вхождения в Координационный Совет Оппозиции ты не говорил мне, что: «место Ксении в шоу-бизнесе, и я бы хотел,чтобы она там и оставалась». Мы все объединились ради одной важной цели — мы требовали справедливости и свободы: я, Таня и Миша Шацы, и Дима Быков и другие потеряли работу на ТВ и карьеру из-за этих взглядов», — написала она, добавив, что это же «лицемерие». 

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    Автор: Дана Балан
    #навальный #собчак
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