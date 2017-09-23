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Новости США: Калифорнию трясет, Трамп отбивается от обвинений, ограничения на въезд
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    Новости США: Калифорнию трясет, Трамп отбивается от обвинений, ограничения на въезд

    15:40  23 Сентября 2017
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    Новости США: Калифорнию трясет, Трамп отбивается от обвинений, ограничения на въезд

    США, 23 сентября. Вашингтон готовит новые ограничения на въезд в Соединенные Штаты. Хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация не помогала ему выиграть президентские выборы. В Калифорнии произошли два подряд землетрясения магнитудой 5,7. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Землетрясение в Калифорнии

    В штате Калифорния произошли два землетрясения. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

    В 19.50 по времени UTC (22.50 мск) было зафиксировано первое землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр подземных толчков располагался в 204 километрах к западу от города Ферндейл. Очаг находился на глубине 9,1 километра. За первым землетрясением последовало второе магнитудой 5,6. Оно произошло в 58 километрах от Ферндейла на глубине 4,6 километра.

    Информация о разрушениях или жертвах пока не поступала.

    Акции Facebook

    Марк Цукерберг заявил, что акции его социальной сети Facebook настолько выросли в цене, что он может позволить себе полностью финансировать свой благотворительный фонд по борьбе с болезнями и предоставлению индивидуального образования детям. При этом он сможет сохранить полный контроль над компанией в течение последующих 20 лет. В настоящий момент Facebook оценивается в 495 миллиардов долларов США.

    Новости США: Калифорнию трясет, Трамп отбивается от обвинений, ограничения на въезд

    Обвинения против Трампа

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь заявил, что Российская Федерация не оказывала ему поддержку для победы на выборах главы государства, которые прошли в 2016 году.

    «Если вам интересно, нет, Россия не помогала мне… (Демократам — прим. ФАН) нужно было объяснение, поэтому они сказали «Россия»… Это одна из величайших фальшивок… Я не видел много русских в Пенсильвании», — заявил Дональд Трамп, выступая в Алабаме.

    Напомним, в Конгрессе и ФБР ведется расследование о якобы вмешательстве России в выборный процесс в Соединенных Штатах. Кроме того, главу Белого дома подозревают в связях с представителями и чиновниками из РФ. Москва уже неоднократно опровергала подобные обвинения.

    Ограничения

    Руководство Соединенных Штатов в ближайшее время может ввести очередные ограничения на въезд иностранцев в США вместо действующего запрета для граждан шести стран Африки и Ближнего Востока. Об этом сообщили в министерстве внутренней безопасности (МВБ) США.

    Новости США: Калифорнию трясет, Трамп отбивается от обвинений, ограничения на въезд

    Напомним, что в конце июня этого года в силу вступил указ Дональда Трампа, согласно которому на 90 дней в США приостанавливается въезд граждан Ливии, Йемена, Ирана, Сирии, Судана и Сомали. Кроме того, на 120 дней приостановлена программа приема беженцев. Однако было сделано исключение для людей, которые имеют двойное гражданство или вид на жительство в Соединенных Штатах, и их ближайших родственников.

    Заметим, на днях Дональд Трамп заявил, что запрет на въезд в Соединенные Штаты следовало бы ужесточить, но из-за политкорректности такие меры невозможны.

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    Автор: Илья Муромский
    #дональд трамп #россия #сша #трамп #вашингтон #калифорния
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