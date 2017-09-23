Новости США: Калифорнию трясет, Трамп отбивается от обвинений, ограничения на въезд

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США, 23 сентября. Вашингтон готовит новые ограничения на въезд в Соединенные Штаты. Хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация не помогала ему выиграть президентские выборы. В Калифорнии произошли два подряд землетрясения магнитудой 5,7. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Землетрясение в Калифорнии

В штате Калифорния произошли два землетрясения. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

В 19.50 по времени UTC (22.50 мск) было зафиксировано первое землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр подземных толчков располагался в 204 километрах к западу от города Ферндейл. Очаг находился на глубине 9,1 километра. За первым землетрясением последовало второе магнитудой 5,6. Оно произошло в 58 километрах от Ферндейла на глубине 4,6 километра.

Информация о разрушениях или жертвах пока не поступала.

Акции Facebook

Марк Цукерберг заявил, что акции его социальной сети Facebook настолько выросли в цене, что он может позволить себе полностью финансировать свой благотворительный фонд по борьбе с болезнями и предоставлению индивидуального образования детям. При этом он сможет сохранить полный контроль над компанией в течение последующих 20 лет. В настоящий момент Facebook оценивается в 495 миллиардов долларов США.

Обвинения против Трампа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь заявил, что Российская Федерация не оказывала ему поддержку для победы на выборах главы государства, которые прошли в 2016 году.

«Если вам интересно, нет, Россия не помогала мне… (Демократам — прим. ФАН) нужно было объяснение, поэтому они сказали «Россия»… Это одна из величайших фальшивок… Я не видел много русских в Пенсильвании», — заявил Дональд Трамп, выступая в Алабаме.

Напомним, в Конгрессе и ФБР ведется расследование о якобы вмешательстве России в выборный процесс в Соединенных Штатах. Кроме того, главу Белого дома подозревают в связях с представителями и чиновниками из РФ. Москва уже неоднократно опровергала подобные обвинения.

Ограничения

Руководство Соединенных Штатов в ближайшее время может ввести очередные ограничения на въезд иностранцев в США вместо действующего запрета для граждан шести стран Африки и Ближнего Востока. Об этом сообщили в министерстве внутренней безопасности (МВБ) США.

Напомним, что в конце июня этого года в силу вступил указ Дональда Трампа, согласно которому на 90 дней в США приостанавливается въезд граждан Ливии, Йемена, Ирана, Сирии, Судана и Сомали. Кроме того, на 120 дней приостановлена программа приема беженцев. Однако было сделано исключение для людей, которые имеют двойное гражданство или вид на жительство в Соединенных Штатах, и их ближайших родственников.

Заметим, на днях Дональд Трамп заявил, что запрет на въезд в Соединенные Штаты следовало бы ужесточить, но из-за политкорректности такие меры невозможны.