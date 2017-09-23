Культовая фигура для всех юристов России: памятник Анатолию Кони открыли в Петербурге. ФАН-ТВ

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2017 год получился знаковым для российской юстиции. Во-первых, в этом году исполняется 215 лет со дня основания самого Министерства. Во-вторых, 20-летний юбилей уже отметил один из ведущих вузов страны среди тех, где готовят кадры для Минюста, – Санкт-Петербургский филиал ВГУЮ. В-третьих, ровно 90 лет назад не стало Анатолия Кони – выдающегося государственного деятеля рубежа XIX-XX веков. Он был оратором, обер-прокурором, председателем главного суда страны, правоведом, преподавателем и исследователем. Теперь на Литераторские мостки Волковского кладбища в Петербурге вернулся памятник Анатолию Федоровичу Кони. Его личность занимает особое место в истории отечественной юстиции, а потому на церемонии открытия реставрированного монумента присутствовали высокопоставленные чиновники, представители Министерства, сотрудники и студенты Всероссийского госуниверситета юстиции. Съемочная группа ФАН-ТВ наблюдала за развитием событий.

Мемориал, по традиции, освятили, панихиду сослужил епископ Гатчинский и Лужский Митрофан. Процесс реставрации также начался с одобрения епархией: митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий благословил на это военного строителя, общественного деятеля, мецената Грачью Погосяна.

– Чем больше я читал про Анатолия Федеровича, тем больше начинал любить этого человека, – заявил благотворитель. – Я начал понимать, насколько великие люди жили в нашей стране.

Вдобавок Грачья Погосян поблагодарил за предоставленную возможность священнослужителей и начальника Главного управления Министерства юстиции по Петербургу Дмитрия Смирнова. Тот, в свою очередь, отнесся к процессу довольно трепетно:

– Вы сами видите, где мы находимся, здесь памятники архитектуры – выдающимся деятелям истории, кино, телевидения, науки. И они, конечно, в разном состоянии. Действительно, до всех сразу руки не доходят. Но хорошо, что у нас есть неравнодушные граждане, которые нас, чиновников, периодически теребят. И мы на это откликаемся. Памятник был в сложном состоянии. Ужасающим его, конечно, назвать было нельзя, но масштаб личности и состояние памятника друг другу не соответствовали. Поэтому было принято решение, и слава Богу, оно нашло воплощение. Нашлись люди, нашлись финансовые средства. И с момента принятия решения до открытия после реставрации прошло полтора месяца.

Дмитрий Смирнов добавил, что на этом ГУ Минюста не остановится: будут организовываться чтения имени Анатолия Кони, проводиться правовые и научные конференции. Кроме того, чиновник пообещал, что этот мемориал больше никогда не придет в неподобающий вид.

Личность Анатолия Кони, можно сказать, является культовой для российских юристов. О важности вклада Кони в развитие отечественной юстиции говорил во время своего визита в Петербург и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин:

– Это ведь родоначальник не только петербургской школы юристов. Это ученый и практик, который олицетворяет собой правовую реформу царя-освободителя Александра II. Царь дал идею освобождения от крепостного права, проведения реформ. А Анатолий Федорович Кони был одним из тех, кто реализовывал эти идеи. Гласного открытого суда, предварительного следствия, отделенного от органов полиции, принципов демократизма, законности и справедливости.

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Добавим, что Министерством юстиции с 2000 года учреждена медаль Анатолия Кони, которая является высшей наградой ведомства. Съемочная группа ФАН-ТВ пообщалась с сотрудниками петербургского управления Минюста, имеющими почетную награду.

– Я счастлив и горд быть награжденным главной наградой Министерства юстиции, – признался Артур Турчин, начальник отдела международной правовой помощи. – Во-первых, для меня это большая честь. А во-вторых, сегодня просто праздник, потому что мы вернули могилу великого нашего ученого мужа, юриста, гражданина России нашем жителям, юристам, нашей молодежи.

– Я считаю, что наша страна претерпела много трагических событий, – поделился Руслан Земляков, заместитель начальника отдела по вопросам адвокатуры и нотариата. – Я имею в виду революцию, войны. Но сегодняшнее мероприятие, в первую очередь, подчеркивает, что мы не потеряли связи с нашим прошлым, с нашей историей. Я считаю, очень важно, что на этом мероприятии присутствуют студенты, что подрастающее поколение берет пример с таких видных деятелей, как Анатолий Федорович Кони.

Неутомимость в деятельности и несгибаемый характер Кони сегодня интересует не только юристов, но и представителей культурной сферы. В настоящее время в Петербурге о нем готовится новый, хотя уже не первый, документальный фильм. Группа, работающая над лентой, дожидалась реставрации памятника, чтобы снять несколько эпизодов. Съемочная бригада взялась за работу на Волковском кладбище сразу после церемонии открытия. Корреспонденты ФАН-ТВ пообщались с актером Санкт-Петербургского драмтеатра «Остров» Александром Удаловым, которому довелось вживаться в образ Кони и тщательно изучать его биографию.

– Он никогда не шел на попятную, никогда не договаривался со своей совестью, а все делал честно и справедливо. Я в образе самого маэстро появился тоже на мероприятии в связи со съемками документального фильма, посвященного этой дате (имеется в виду 90-я годовщина смерти Кони). Радую, так сказать, глаз, – улыбаясь, сказал актер.

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