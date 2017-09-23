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Багдад и Анкара обсудят шаги по сохранению территориальной целостности Ирака
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    Багдад и Анкара обсудят шаги по сохранению территориальной целостности Ирака

    13:19  23 Сентября 2017
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    Багдад и Анкара обсудят шаги по сохранению территориальной целостности Ирака

    Анкара, 23 сентября. Глава Генштаба ВС Ирака Осман аль-Ганими прибыл в Турцию для переговоров с турецким коллегой Хулуси Акаром, темой для обсуждения силовиков станет намеченный на 25 сентября референдум о независимости Иракского Курдистана, имеющий статус автономии, передает Anadolu. 

    Турецкие и иракские власти обсудят шаги по обеспечению территориальной целостности Ирака. Главы генштабов Вооруженных сил двух стран — Хулуси Акар и Осман аль-Ганими проведут в Анкаре переговоры о намеченном голосовании за независимость иракских курдов.

    Тема борьбы с терроризмом также стоит на повестке переговоров. Напомним, что ранее лидер иракской автономии Масуд Барзани заявил, что регион не станет переносить голосование, несмотря на международное давление о призывы отказаться от референдума.

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    Автор: Ирина Селезнева
    #курды #ирак
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