Багдад и Анкара обсудят шаги по сохранению территориальной целостности Ирака

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Анкара, 23 сентября. Глава Генштаба ВС Ирака Осман аль-Ганими прибыл в Турцию для переговоров с турецким коллегой Хулуси Акаром, темой для обсуждения силовиков станет намеченный на 25 сентября референдум о независимости Иракского Курдистана, имеющий статус автономии, передает Anadolu.

Турецкие и иракские власти обсудят шаги по обеспечению территориальной целостности Ирака. Главы генштабов Вооруженных сил двух стран — Хулуси Акар и Осман аль-Ганими проведут в Анкаре переговоры о намеченном голосовании за независимость иракских курдов.

Тема борьбы с терроризмом также стоит на повестке переговоров. Напомним, что ранее лидер иракской автономии Масуд Барзани заявил, что регион не станет переносить голосование, несмотря на международное давление о призывы отказаться от референдума.