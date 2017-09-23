Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Северной Корее
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Пхеньян, 23 сентября. Землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировано в Северной Корее. Об этом передает агентство Yonhap News Agency.
Как отмечают в китайском сейсмологическом центре, эпицентр землетрясения находился на глубине около нуля километров.
Параллельно южнокорейское метеорологическое агентство сообщило о землетрясении магнитудой 3,0 в районе северокорейского уезда Кильджу, расположенного возле ядерного полигона.
Отмечается, что это не связано с ядерными испытаниями.