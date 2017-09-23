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Весь мир
Более 200 боевиков ИГ уничтожены иракскими силовиками в Эль-Хавиджа
Весь мир
Более 200 боевиков ИГ уничтожены иракскими силовиками в Эль-Хавиджа
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    Более 200 боевиков ИГ уничтожены иракскими силовиками в Эль-Хавиджа

    12:44  23 Сентября 2017
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    Более 200 боевиков ИГ уничтожены иракскими силовиками в Эль-Хавиджа

    Багдад, 23 сентября. Иракское военное командование заявило об уничтожении свыше 200 боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», силовики освободили порядка 500 квадратных километров территории к западу от города Эль-Хавиджа.

    Иракский премьер-министр Хайдер аль-Абади заявил о начале операции по освобождению Эль-Хавиджи 21 сентября. Иракские военные начали кампанию к западу от города в районе населенного пункта Шергат. На данный момент освобождено порядка 500 квадратных километров (41 населенный пункт) к западу от оплота боевиков ИГИЛ, 225 террористов уничтожены.

    Из района боевых действий эвакуированы около сотни семей. Напомним, что после разгрома боевиков ИГ в Мосуле, Эль-Хавиджа стала главным форпостом террористов. 

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    Автор: Ирина Селезнева
    #игил #ирак
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