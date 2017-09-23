Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Происшествия
Житель Бурятии пойдет под суд за убийство школьницы в Сочи
Общество
Путин: Смоленской области есть чем гордиться
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин: Смоленской области есть чем гордиться

    14:00  23 Сентября 2017
    46

    Путин: Смоленской области есть чем гордиться

    Москва, 23 сентября. Российский лидер Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем жителей Смоленской области, отметив, что Смоленщина всегда была форпостом на подступах к столице России. 

    Жителям Смоленской области есть чем гордиться — их земля взрастила «блистательную плеяду выдающихся писателей и поэтов, полководцев и государственных деятелей», сказал президент России. Его слова приведены в поздравительной телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

    Владимир Путин заметил, что Смоленщина всегда защищала западные границы страны, являясь форпостом на подступах к Москве. Глава государства напомнил, что не только ратными подвигами славна Смоленская область, она взрастила первого космонавта Юрия Гагарина. Путин призвал с уважением относиться к истории родного края и хранить наследие предков.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #смоленск
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 94952

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29171

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42129

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        21446

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8410
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Министр налогов и сборов находился во взорванной машине в центре Донецка

        Министр налогов и сборов находился во взорванной машине в центре Донецка

        10:23   23 Сентября 2017
        3696
        Врио губернатора Калининградской области выразил соболезнования близким погибших в ДТП

        Врио губернатора Калининградской области выразил соболезнования близким погибших в ДТП

        3:16   23 Сентября 2017
        2891
        Лавров рассказал, кто заложил мину под отношения РФ и США

        Лавров рассказал, кто заложил мину под отношения РФ и США

        21:06   22 Сентября 2017
        12540
        «Великий Новгород» ракетами «Калибр» уничтожил базы подготовки боевиков в Сирии

        «Великий Новгород» ракетами «Калибр» уничтожил базы подготовки боевиков в Сирии

        13:15   22 Сентября 2017
        30782