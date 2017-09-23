Путин: Смоленской области есть чем гордиться

В Избранное

Москва, 23 сентября. Российский лидер Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем жителей Смоленской области, отметив, что Смоленщина всегда была форпостом на подступах к столице России.

Жителям Смоленской области есть чем гордиться — их земля взрастила «блистательную плеяду выдающихся писателей и поэтов, полководцев и государственных деятелей», сказал президент России. Его слова приведены в поздравительной телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Владимир Путин заметил, что Смоленщина всегда защищала западные границы страны, являясь форпостом на подступах к Москве. Глава государства напомнил, что не только ратными подвигами славна Смоленская область, она взрастила первого космонавта Юрия Гагарина. Путин призвал с уважением относиться к истории родного края и хранить наследие предков.