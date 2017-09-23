Полиция возбудила дело о давлении на кинотеатры из-за «Матильды»

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Москва, 23 сентября. Уголовное дело было возбуждено по факту принуждения нескольких кинотеатров не показывать картину режиссера Алексея Учителя «Матильда». Об этом сообщила официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк.

По ее словам, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по данному факту.

Также она отметила, что глава общества «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин был задержан сотрудниками правоохранительных органов в рамках расследования данного уголовного дела, сообщает «Ньюинформ».

Напомним, ранее Российская православная церковь (РПЦ) опровергла причастность верующих к нападениям из-за скандального фильма «Матильда».