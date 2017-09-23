Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Весь мир
Более 200 боевиков ИГ уничтожены иракскими силовиками в Эль-Хавиджа
Общество
Полиция возбудила дело о давлении на кинотеатры из-за «Матильды»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Полиция возбудила дело о давлении на кинотеатры из-за «Матильды»

    12:11  23 Сентября 2017
    39

    Полиция возбудила дело о давлении на кинотеатры из-за «Матильды»

    Москва, 23 сентября. Уголовное дело было возбуждено по факту принуждения нескольких кинотеатров не показывать картину режиссера Алексея Учителя «Матильда». Об этом сообщила официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк. 

    По ее словам, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по данному факту.

    Полиция возбудила дело о давлении на кинотеатры из-за «Матильды»

    Также она отметила, что глава общества «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин был задержан сотрудниками правоохранительных органов в рамках расследования данного уголовного дела, сообщает «Ньюинформ»

    Напомним, ранее Российская православная церковь (РПЦ) опровергла причастность верующих к нападениям из-за скандального фильма «Матильда».

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дана Балан
    #кино #матильда #учитель
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 94701

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29164

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42120

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        21418

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8400
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Министр налогов и сборов находился во взорванной машине в центре Донецка

        Министр налогов и сборов находился во взорванной машине в центре Донецка

        10:23   23 Сентября 2017
        2836
        Врио губернатора Калининградской области выразил соболезнования близким погибших в ДТП

        Врио губернатора Калининградской области выразил соболезнования близким погибших в ДТП

        3:16   23 Сентября 2017
        2846
        Лавров рассказал, кто заложил мину под отношения РФ и США

        Лавров рассказал, кто заложил мину под отношения РФ и США

        21:06   22 Сентября 2017
        12477
        «Великий Новгород» ракетами «Калибр» уничтожил базы подготовки боевиков в Сирии

        «Великий Новгород» ракетами «Калибр» уничтожил базы подготовки боевиков в Сирии

        13:15   22 Сентября 2017
        30767