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Сирия новости 23 сентября 12.30: РФ доставила гумпомощь в Хомс, ССА покинет территории к югу от Дамаска
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    Сирия новости 23 сентября 12.30: РФ доставила гумпомощь в Хомс, ССА покинет территории к югу от Дамаска

    12:30  23 Сентября 2017
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    ССА покинет территории к югу от Дамаска

    Сирия, 23 сентября. Гуманитарный груз от РФ прибыл в город Хомс. Отряды ССА** будут эвакуированы из района Аль-Кадам южнее Дамаска в Идлиб или Алеппо. Прошли переговоры между ССА и САА в провинции Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: оказывают поддержку САА к северо-востоку от Дейр эз-Зора и восточнее Хамы.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли позиции боевиков вблизи населенного пункта Аль-Нашабия в Восточной Гуте Дамаска; продвигаются в районе города Мадан-Джадид северо-восточнее Дейр эз-Зора.

    «Исламское государство»: ведет бои с курдами в районах Хена, Аль-Нахда и Аль-Амин в Ракке; заявляет, что террористы убили семерых солдат САА вблизи Акербата в провинции Хама.

    Сирийская свободная армия (ССА): эвакуирует отряды из района Аль-Кадам южнее Дамаска в Идлиб или Алеппо; ведет перестрелки с курдами недалеко от городов Мараназ и Азаз в северной части провинции Алеппо; провела переговоры с САА в провинции Даръа.

    «Тахрир Аш-Шам»: подверглась ответному обстрелу САА вблизи деревни Аль-Ганту к северу от Хомса.

    Курды: продолжают продвигаться в сторону нефтяного поля Аль-Джафра к востоку от Дейр эз-Зора; захватили около 90 процентов города Ракка.

    Международная коалиция: проводит бомбардировки в Ракке.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Как сообщалось ранее, лидеры отрядов Сирийской свободной армии (ССА) пришли к соглашению с командованием Сирийской арабской армии (САА) после успешного раунда переговоров. По условиям договора, боевики, базирующиеся в районе Аль-Кадам к югу от Дамаска, будут эвакуированы либо в провинцию Идлиб, либо в пограничный город Джараблус, расположенный на севере Алеппо. Тем не менее недалеко от лагеря для беженцев Аль-Ярмук все еще остаются небольшие анклавы «Исламского государства» и других исламистских группировок.

    Тем временем на северо-востоке столицы продолжаются взаимные перестрелки между правительственными силами с одной стороны и радикалами формирований «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам» с другой. Согласно данным местного военного источника в сети Twitter (newsyarmouk), артиллерия сирийской армии открыла огонь по позициям боевиков вблизи населенного пункта Аль-Нашабия в Восточной Гуте.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Twitter-канал (AEJKhalil) сообщает о возобновившихся вооруженных стычках между Демократическими силами Сирии**** (SDF) и Сирийской свободной армией (ССА) в северной части региона. Стороны ведут перестрелки недалеко от городов Мараназ и Азаз, расположенных на линии соприкосновения сил курдов и протурецких боевиков. На данный момент никакой информации о потерях противников не поступало. Напомним, поддерживаемые Турцией радикалы «свободной армии» ранее заявляли о готовящейся военной операции под названием «Меч Евфрата», тем не менее официально о начале наступления объявлено не было.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    По информации военного источника в социальной сети Twitter (ymaccia), подразделения сирийской армии провели артиллерийский обстрел укрепрайонов исламистов антиправительственной коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»***, в районе деревни Аль-Ганту к северу от Хомса. Ранее под огнем радикалов оказались территории, подконтрольные правительственным войскам.

    Российский Центр по примирению враждующих сторон доставил новую партию гуманитарной помощи в административный центр провинции. Мирные жители города получили наборы с продовольствием и медикаментами, передает Twitter-канал (RTarabic).

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Накануне Сирийской демократической армии (SDF), выступающей при поддержке международной коалиции США, удалось продвинуться к северо-востоку от Дейр эз-Зора и захватить несколько стратегически важных объектов. Под контроль курдских отрядов перешли гора Аль-Базик, а также сирийские нефтяные поля Конеко и Исба, представляющие значительную экономическую ценность. По сообщениям Twitter-канала (VivaRevolt), в данный момент силы SDF намерены оккупировать месторождение нефти Аль-Джафра.

    Между тем Сирийская арабская армия (САА) при поддержке российских военных самолетов наступает северо-западнее столицы региона недалеко от города Мадан-Джадид. Напомним, ранее благодаря авианалетам ВКС РФ силам Башара Асада удалось занять населенный пункт Маадан Атик.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Информационный портал Al Masdar News сообщает о том, что представители сирийского правительства организовали переговоры с боевиками «умеренной оппозиции». Исламистам было предложено покинуть пограничный переход «Нассиб» в обмен на освобождение ста радикалов Сирийской свободной армии (ССА). На встрече также присутствовал мэр города Даръа. Напомним, «Нассиб» был захвачен силами вооруженной оппозиции в начале 2015 года и с тех пор использовался для контрабанды оружия и снабжения боевиков, выступающих против правительственных подразделений.

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    Битва за Ракку между Сирийскими демократическими силами (SDF) и террористами «Исламского государства» продолжается. Согласно информации агентства новостей Al Masdar News, небольшой отряд террористической группировки все еще оказывает упорное сопротивление курдским силам. Тем не менее около 90 процентов города находится под контролем курдов, передают военные источники AMN. Наиболее ожесточенные бои разворачиваются в районах Хена, Аль-Нахда и Аль-Амин. Несмотря на недостаток в живой силе, радикалы ИГ вновь и вновь прибегают к атакам с участием смертников. Так, в результате вчерашнего нападения по меньшей мере пять курдских бойцов были убиты.

    Одновременно  с боевыми действиями SDF ведут работы по разминированию ранее захваченных территорий. Авиация западной коалиции тем временем продолжает проводить бомбардировки в Ракке.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Военный источник в соцсети Twitter (ood_dwb) со ссылкой на информационное агентство «Аль-Амак», подконтрольное «Исламскому государству», передает, что террористы ИГИЛ убили семерых солдат Сирийской арабской армии (САА) к юго-западу от города Акербат на востоке провинции Хама. Тем не менее официальные правительственные источники не подтверждают данные сведения. Напротив, как сообщалось ранее, правительственные войска совместно с силами российских ВКС продолжают планомерно продвигаться в «Акербатском котле».

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #саа #дейр эз-зор #ракка #новости сирии #даръа #сса #хомс #урды
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 23 сентября 12.30: РФ доставила гумпомощь в Хомс, ССА покинет территории к югу от Дамаска
    Сирия новости 23 сентября 07.00: САА разворачивает танки-амфибии в Дейр эз-Зоре, в Хаме поймали боевика ИГИЛ
    Сирия итоги за сутки на 23 сентября 06.00: ВКС РФ обеспечили зачистку от ИГ северо-западного берега Евфрата, SDF заявили о скором освобождении Ракки
    Сирия новости 22 сентября 22.30: пять бойцов SDF погибло в Ракке, в Хомсе на сторону САА перешли 14 боевиков оппозиции
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