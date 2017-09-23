Сирия в эпицентре битвы за Дейр эз-Зор: ИГИЛ контратакует, пользуясь «подарками» США и ССА
Как сообщал недавно официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, террористы «Исламского государства» (деятельность запрещена в РФ) не оставляют попыток установить полный контроль над Дейр эз-Зором и отбросить подразделения Сирийской арабской армии (САА) назад — на запад от ключевого города. При этом отмечается, что отряды боевиков ведут атаки с северного направления, где в настоящий момент базируются союзные силы Демократической армии Сирии (SDF) и международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами.
Таким образом, обстановка в этом стратегическом регионе продолжает обостряться: террористы не прекращают оказывать ожесточенное сопротивление, угроза прямого столкновения между подразделениями SDF и САА растет. Кроме того, боевики «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) пытаются расшатать ситуацию на другом фронте — на границе провинций Хама и Идлиб, что, несомненно, может потребовать передислокации части сил армии САР из Дейр эз-Зора в этот район.
Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, ветеран военной службы Александр Перенджиев уверен, что все эти события связаны. По его мнению, террористы ИГ и внешние силы, оказывающие им поддержку, намерены не просто вернуть утраченные позиции под Дейр эз-Зором, но и перейти в контрнаступление. Об этом эксперт рассказал в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).
«Будущие бои в этом районе обещают быть ожесточенными, тем более что террористы ИГИЛ пополняют свои ряды в Дейр эз-Зоре за счет боевиков других группировок, действующих в Сирии. В частности, они черпают резервы из мест дисклокации подразделений Сирийской свободной армии (ССА). Периодически оттуда в районы, подконтрольные «Исламскому государству», движутся дополнительные отряды бойцов. Конечно, они движутся именно как представители ССА. Они не считаются террористами на официальном уровне. Только тогда, когда такие боевики непосредственно вливаются в ряды ИГ или «Джебхат ан-Нусры», раскрываются их настоящие планы и истинное лицо. При этом идет подпитка и со стороны западной коалиции, которая также помогает террористам скрытно. Кроме того, созданы и действуют коридоры, по которым боевики регулярно перемещаются из Ракки. Все направлено на то, чтобы не просто удержать Дейр эз-Зор, а отбить наступление САА и затем сразу перейти в контратаку».
Правительственным войскам САР было бы значительно проще, если бы у них был только один враг в лице ИГИЛ. Тем не менее официальный Вашингтон также претендует на то, чтобы установить контроль над стратегически значимым регионом, богатым нефтью. В этом ему помогают курдские отряды, которые давно покинули свои исконные районы проживания и фактически превратились в новых захватчиков.
Очевидно, что именно они осуществили сброс воды с плотин, которые располагаются на занимаемых бойцами SDF территориях, чтобы осложнить операцию САА по форсированию Евфрата и тем самым замедлить продвижение сирийских войск. Так, в командовании армии САР заявляли, что уровень реки в последнее время значительно поднялся, несмотря на то, что дождей в этот период не наблюдалось. Игорь Конашенков в своем недавнем заявлении в связи с этим подчеркнул, что по мере приближения конца для боевиков «Исламского государства» становится все очевиднее, кто действительно ведет борьбу с терроризмом, а кто занимается лишь ее имитацией.
Как резюмировал Александр Перенджиев, в настоящий момент в районе Дейр эз-Зора фактически разворачивается скрытое противостояние между силами САР и США.
«Сейчас война с Сирии идет даже, скорее, не с ИГ, а с западной коалицией. Открытого столкновения между войсками нет, но Соединенные Штаты фактически воюют с армией Башара Асада чужими руками. При этом Вашингтон использует оппозиционную Сирийскую свободную армию, которая официально как бы находится в системе соглашений с Дамаском, как резерв, откуда путем перемещений небольших групп идет пополнение отрядов ИГИЛ. «Исламское государство», «Свободная армия», международная коалиция — все они являются своего рода сообщающимися сосудами. Добить террористов ИГ, казалось бы, будет совсем не так сложно, однако они не одни, сейчас им поставляют серьезную помощь. Кроме того, прорабатываются вопросы контратак в других районах республики с целью оттянуть силы сирийской армии от Дейр эз-Зора. Так уже случилось в Идлибе, где «Джебхат ан-Нусра» помимо прочего еще и напала на наших военных полицейских».