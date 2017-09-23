Сирия в эпицентре битвы за Дейр эз-Зор: ИГИЛ контратакует, пользуясь «подарками» США и ССА

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Как сообщал недавно официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, террористы «Исламского государства» (деятельность запрещена в РФ) не оставляют попыток установить полный контроль над Дейр эз-Зором и отбросить подразделения Сирийской арабской армии (САА) назад — на запад от ключевого города. При этом отмечается, что отряды боевиков ведут атаки с северного направления, где в настоящий момент базируются союзные силы Демократической армии Сирии (SDF) и международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами.

Таким образом, обстановка в этом стратегическом регионе продолжает обостряться: террористы не прекращают оказывать ожесточенное сопротивление, угроза прямого столкновения между подразделениями SDF и САА растет. Кроме того, боевики «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) пытаются расшатать ситуацию на другом фронте — на границе провинций Хама и Идлиб, что, несомненно, может потребовать передислокации части сил армии САР из Дейр эз-Зора в этот район.

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, ветеран военной службы Александр Перенджиев уверен, что все эти события связаны. По его мнению, террористы ИГ и внешние силы, оказывающие им поддержку, намерены не просто вернуть утраченные позиции под Дейр эз-Зором, но и перейти в контрнаступление. Об этом эксперт рассказал в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

«Будущие бои в этом районе обещают быть ожесточенными, тем более что террористы ИГИЛ пополняют свои ряды в Дейр эз-Зоре за счет боевиков других группировок, действующих в Сирии. В частности, они черпают резервы из мест дисклокации подразделений Сирийской свободной армии (ССА). Периодически оттуда в районы, подконтрольные «Исламскому государству», движутся дополнительные отряды бойцов. Конечно, они движутся именно как представители ССА. Они не считаются террористами на официальном уровне. Только тогда, когда такие боевики непосредственно вливаются в ряды ИГ или «Джебхат ан-Нусры», раскрываются их настоящие планы и истинное лицо. При этом идет подпитка и со стороны западной коалиции, которая также помогает террористам скрытно. Кроме того, созданы и действуют коридоры, по которым боевики регулярно перемещаются из Ракки. Все направлено на то, чтобы не просто удержать Дейр эз-Зор, а отбить наступление САА и затем сразу перейти в контратаку».

Правительственным войскам САР было бы значительно проще, если бы у них был только один враг в лице ИГИЛ. Тем не менее официальный Вашингтон также претендует на то, чтобы установить контроль над стратегически значимым регионом, богатым нефтью. В этом ему помогают курдские отряды, которые давно покинули свои исконные районы проживания и фактически превратились в новых захватчиков.

Очевидно, что именно они осуществили сброс воды с плотин, которые располагаются на занимаемых бойцами SDF территориях, чтобы осложнить операцию САА по форсированию Евфрата и тем самым замедлить продвижение сирийских войск. Так, в командовании армии САР заявляли, что уровень реки в последнее время значительно поднялся, несмотря на то, что дождей в этот период не наблюдалось. Игорь Конашенков в своем недавнем заявлении в связи с этим подчеркнул, что по мере приближения конца для боевиков «Исламского государства» становится все очевиднее, кто действительно ведет борьбу с терроризмом, а кто занимается лишь ее имитацией.

Как резюмировал Александр Перенджиев, в настоящий момент в районе Дейр эз-Зора фактически разворачивается скрытое противостояние между силами САР и США.