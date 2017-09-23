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Путин назвал важнейшие задачи для Ставрополя
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    Путин назвал важнейшие задачи для Ставрополя

    12:00  23 Сентября 2017
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    Путин назвал важнейшие задачи для Ставрополя

    Москва, 23 сентября. Глава Российской Федерации Владимир Путин поздравил жителей Ставрополя с 240-й годовщиной его основания и назвал ключевые задачи, которые необходимо выполнить властям региона.

    Как отметил российский президент, в течение многих лет Ставрополь обеспечивал надежную защиту южных границ России, а также город являлся большим торговым, промышленным и культурным центром юга России.

    Путин подчеркнул, что перед Ставрополем стоят масштабные и серьезные задачи, ключевые из которых — повышение инвестиционного интереса, формирование современных рабочих мест, а также рост темпов жилищного строительства.

    Путин назвал важнейшие задачи для Ставрополя

    Президент РФ особо отметил, что необходимо увеличивать рост благосостояния людей.

    «Уверен, что их решение придаст хороший импульс развитию Ставрополя, позволит приумножить потенциал, заложенный вашими земляками», — следует из текста телеграммы, размещенной на сайте Кремля.

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    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #ставрополь
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