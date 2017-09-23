Путин назвал важнейшие задачи для Ставрополя

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Москва, 23 сентября. Глава Российской Федерации Владимир Путин поздравил жителей Ставрополя с 240-й годовщиной его основания и назвал ключевые задачи, которые необходимо выполнить властям региона.

Как отметил российский президент, в течение многих лет Ставрополь обеспечивал надежную защиту южных границ России, а также город являлся большим торговым, промышленным и культурным центром юга России.

Путин подчеркнул, что перед Ставрополем стоят масштабные и серьезные задачи, ключевые из которых — повышение инвестиционного интереса, формирование современных рабочих мест, а также рост темпов жилищного строительства.

Президент РФ особо отметил, что необходимо увеличивать рост благосостояния людей.