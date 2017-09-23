Иран успешно запустил баллистическую ракету дальностью свыше 2 тысяч км

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Тегеран, 23 сентября. Иран провел новые тесты баллистической ракеты, дальность полета которой составила более двух тысяч километров. Об этом передает местный телеканал Press TV.

Ролик запуска ракеты появился в Сети.

Отмечается, что испытание баллистической ракеты провели в минувшую пятницу, но точное место запуска не уточняется.

Кроме того, по данным телеканала, испытание ракеты, которая может нести несколько боевых головок и имеет дальность полета свыше двух тысяч километров, было удачным.

Напомним, прошлой зимой Иран уже производил запуск баллистической ракеты средней дальности.