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Иран успешно запустил баллистическую ракету дальностью свыше 2 тысяч км
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    Иран успешно запустил баллистическую ракету дальностью свыше 2 тысяч км

    11:39  23 Сентября 2017
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    Иран успешно запустил баллистическую ракету дальностью свыше 2 тысяч км

    Тегеран, 23 сентября. Иран провел новые тесты баллистической ракеты, дальность полета которой составила более двух тысяч километров. Об этом передает местный телеканал Press TV.

    Ролик запуска ракеты появился в Сети.

    Отмечается, что испытание баллистической ракеты провели в минувшую пятницу, но точное место запуска не уточняется.

    Кроме того, по данным телеканала, испытание ракеты, которая может нести несколько боевых головок и имеет дальность полета свыше двух тысяч километров, было удачным.

    Напомним, прошлой зимой Иран уже производил запуск баллистической ракеты средней дальности. 

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    Автор: Дана Балан
    #иран #тегеран #ракета #испытание
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