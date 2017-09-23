Иран успешно запустил баллистическую ракету дальностью свыше 2 тысяч км
Тегеран, 23 сентября. Иран провел новые тесты баллистической ракеты, дальность полета которой составила более двух тысяч километров. Об этом передает местный телеканал Press TV.
Ролик запуска ракеты появился в Сети.
@EmfingerSScout @MarianneSansum#Iran has test-fired a ballistic missile, hours after saying the country would boost capabilities#IranDeal pic.twitter.com/TM0h3zAwQJ— chodakrmi (@chodakrmi) September 23, 2017
Отмечается, что испытание баллистической ракеты провели в минувшую пятницу, но точное место запуска не уточняется.
Кроме того, по данным телеканала, испытание ракеты, которая может нести несколько боевых головок и имеет дальность полета свыше двух тысяч километров, было удачным.
Напомним, прошлой зимой Иран уже производил запуск баллистической ракеты средней дальности.