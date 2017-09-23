Эксперты рассказали, кто может стоять за взрывами в Донецке

В Избранное

Утром в субботу, 23 сентября, два мощных взрыва прогремели в центре Донецка. По информации источника Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Донецкой народной республики, на проспекте Мира были подорваны два автомобиля министерства доходов и сборов ДНР. В одной из машин находился глава ведомства Александр Тимофеев.

В настоящее время место взрыва было оцеплено сотрудниками правоохранительных органов. Сообщается, что Тимофеев получил тяжелое ранение.

По предварительным данным, взрыв произошел примерно в 08.30 в районе «Донбасс-Арены». В министерстве доходов и сборов ДНР подтвердили факт подрыва автомобиля Тимофеева. Всего восемь человек получили ранения.

Энтузиасты-нацисты

Политолог Андрей Коваленко в комментарии ФАН отметил, что, вопреки расхожему мнению о причастности к такому рода терактам ВСУ и СБУ, он бы не стал делать такие поспешные выводы. В лице Украины мы имеем дело не столько с плохой или озлобленной государственной машиной, сколько с отсутствием всякой государственной власти.

«На Украине со времен Евромайдана на смену государству во многих сферах пришли «общественные активисты», смешавшиеся до степени неразделения с частными наемниками, батальонами карателей и диверсионными отрядами. Украина сейчас — это большое гуляй-поле, где действуют различные группы энтузиастов-нацистов. Теракты в Донецке, уверен, их рук дело», — добавил Андрей Коваленко.

Кандидат исторических наук, научный сотрудник сектора Белоруссии, Молдавии и Украины Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, что украинские власти неоднократно заявляли о необходимости физического устранения лидеров Луганской и Донецкой народной республик. И о возможности реализации данных планов можно не сомневаться. Были покушения и на Игоря Плотницкого, и на ряд донецких политиков.

«Но каким способом работают украинцы на территории республик Донбасса? С одной стороны, это подготовка диверсантов под руководством американских инструкторов, которым «промывают мозги» и формируют полноценных террористов-смертников. Они воюют за европейские ценности и американские деньги, не понимая того, что своими руками уничтожают то, что осталось от Украины. Крича «Слава Украине! Героям слава!», эти молодчики не только разрушают российско-украинское единство, но и уничтожают свою же украинскую нацию. Ведь каждый убитый дончанин и луганчанин — это дополнительный гвоздь в гроб украинской государственности. С другой стороны, СБУ ведет активную компанию «Тебя ждут дома» и аналогичные менее значимые акции, в рамках которых вчерашние ополченцы, перешедшие на украинскую сторону, становятся полноценными украинскими агентами и также используются в качестве потенциальных убийц уже донецких политиков», — пояснил Антон Бредихин.

Эксперт заметил, что Александра Тимофеева некоторые украинские СМИ называли в качестве преемника Александра Захарченко. А не являлась ли такая позиция официальным мнением Киева, и не захотел ли Петр Порошенко действовать на шаг вперед, устраняя возможного донецкого лидера? Все может быть. «Донбасс ждут большие перемены. И, думается, что дальнейшие шаги всех заинтересованных сторон будут иметь самые громкие последствия», — заключил Антон Бредихин.

Минские соглашения

В свою очередь политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в комментарии ФАН не стал делать конкретных выводов по взрыву в Донецке. Однако призвал усилить меры по работе «нормандской четверки» для скорейшего достижения мира.