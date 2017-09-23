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Взрыв прогремел в турбинном цехе на Рязанской ГРЭС, есть пострадавшие
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    Взрыв прогремел в турбинном цехе на Рязанской ГРЭС, есть пострадавшие

    11:33  23 Сентября 2017
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    Сильный взрыв прогремел в турбинном цехе на Рязанской ГРЭС

    Рязань, 23 сентября. На Рязанской ГРЭС в Новомичуринске произошел взрыв угольно-воздушной смеси. По предварительным данным, пострадал один человек.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, пострадал инженер, он получил ожоги 18% кистей. На данный момент станция работает, разрушений нет.

    Взрыв прогремел в турбинном цехе ГРЭС. Пострадавший мужчина был госпитализирован. Возгорания не произошло.

    Ранее сообщалось, что в субботу мощный взрыв прогремел в центре Донецка. На месте происшествия находятся сотрудники военных ведомств Донецкой народной республики и сотрудники полиция.

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    Автор: Алексей Громов
    #рязань #грэс
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