Взрыв прогремел в турбинном цехе на Рязанской ГРЭС, есть пострадавшие

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Рязань, 23 сентября. На Рязанской ГРЭС в Новомичуринске произошел взрыв угольно-воздушной смеси. По предварительным данным, пострадал один человек.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, пострадал инженер, он получил ожоги 18% кистей. На данный момент станция работает, разрушений нет.

Взрыв прогремел в турбинном цехе ГРЭС. Пострадавший мужчина был госпитализирован. Возгорания не произошло.

Ранее сообщалось, что в субботу мощный взрыв прогремел в центре Донецка. На месте происшествия находятся сотрудники военных ведомств Донецкой народной республики и сотрудники полиция.