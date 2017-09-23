Инструмент сдерживания: Трамп вновь опроверг информацию о связях с РФ

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова заверил американцев, что Российская Федерация не оказывала ему никакой поддержки и не помогала победить на прошедших в 2016 году президентских выборах. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Объяснение демократам

«Если вам интересно, нет, Россия не помогала мне… (Демократам — прим. ФАН) нужно было объяснение (их поражения — прим. ФАН), поэтому они сказали «Россия»… Это одна из величайших фальшивок… Я не видел много русских в Пенсильвании», — заявил Дональд Трамп, выступая в Алабаме.

В Федеральном бюро расследований (ФБР) и Конгрессе ведется расследование якобы имевшего места «российского вмешательства» в выборы в Соединенных Штатах. Кроме того, предполагается, что президент США Дональд Трамп имеет связи с чиновниками и предпринимателями из Российской Федерации. В свою очередь Москва уже неоднократно отвергала подобные обвинения.

Антироссийская кампания

Политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в комментарии ФАН заметил, что антироссийская кампания в США началась задолго даже до выдвижения Трампа кандидатом в президенты страны. Изначально она была предназначена для оправдания агрессивной политики Вашингтона против нашей страны и обоснования американского вмешательства во внутренние дела Сирии, Украины и самой России. Ее начало свидетельствовало о растущей роли Москвы в межгосударственных отношениях и недовольстве в США этим фактом.

«Но объективные причины, приведшие к ослаблению американского влияния, по-прежнему актуальны, и вместе с внутренним положением дел в США они привели к поражению Хиллари Клинтон на выборах. Несмотря на то, что очень многое из программы Трампа блокируется его противниками на различных уровнях власти, он уже сделал резкий поворот во внешней политике, отказавшись от участия в зоне Североамериканской свободной торговли, договорах транстихоокеанского и трансатлантического сотрудничества», — пояснил эксперт.

Тем не менее, отметил Сергей Простаков, множество структур во власти и бизнесе США желают возвращения прежнего курса во внутренней и внешней политике. И расследование о «вмешательстве» России в американские выборы сейчас продолжает демонизировать Трампа, ограничивая его власть, и Москву, мешая российско-американскому сотрудничеству.