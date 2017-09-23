В Госдуме прокомментировали возможность поставок Канадой летального оружия Киеву

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Москва, 23 сентября. Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал заявление канадского премьер-министра Джастина Трюдо относительно того, что Оттава рассматривает возможность поставок летального вооружения на Украину.

По его мнению, данное заявление носит показательный характер.

«Заявление исходит из вектора поведения, ранее заданного рядом стран Запада, в том числе и США, которые в итоге, кстати, отказались от идеи поставок летального оружия», — передает слова парламентария RT.

Он также решительно подчеркнул, что Москва не приветствует даже такого рода заявления, потому что они никак не способствуют стабилизации ситуации в Донбассе.

Швыткин также выразил надежду на то, что Канада не приступит к практической части этого вопроса.

Напомним, в ходе брифинга по окончании встречи с украинским президентом Петром Порошенко Джастин Трюдо заявил, что канадское правительство рассматривает возможность поставок летального вооружения на Украину.