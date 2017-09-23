Катастрофа для Донбасса: зачем Порошенко хочет участия Канады в миссии ООН на Украине

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Миротворцы под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН) будут размещены на территории Донбасса «не по российскому сценарию». Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, подчеркнув, что официальный Киев хочет использовать в Донбассе миротворческий опыт Оттавы. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Не российский сценарий

По мнению украинского президента, миротворческая миссия ООН должна находиться на всей территории Донбасса, включая границу с Российской Федерацией, уверен Порошенко. При этом украинский лидер выразил уверенность, что миротворцы являются «самым коротким путем для установления мира на Украине».

Кроме того, на своей официальной странице в социальной сети Facebook президент Украины написал, что миротворческая миссия ООН в Донбассе будет «реальным прорывом».

«Я верю, что миротворческая операция ООН станет реальным прорывом в мирном урегулировании. В этом стремлении опыт и советы наших канадских друзей были бы для нас очень полезными», — сообщил Порошенко.

В понимании Порошенко

Эксперт фонда «Народная дипломатия» и экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Юрий Голубь отметил в комментарии ФАН, что, как известно, Порошенко весьма своеобразно понимает идею размещения миротворцев — как оккупацию Донецка и Луганска вместе с заслоном на российской границе. При этом еще и считает себя вправе выбирать контингент, который будет проводить такую оккупацию.