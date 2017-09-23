Катастрофа для Донбасса: зачем Порошенко хочет участия Канады в миссии ООН на Украине
Миротворцы под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН) будут размещены на территории Донбасса «не по российскому сценарию». Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, подчеркнув, что официальный Киев хочет использовать в Донбассе миротворческий опыт Оттавы. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
Не российский сценарий
По мнению украинского президента, миротворческая миссия ООН должна находиться на всей территории Донбасса, включая границу с Российской Федерацией, уверен Порошенко. При этом украинский лидер выразил уверенность, что миротворцы являются «самым коротким путем для установления мира на Украине».
Кроме того, на своей официальной странице в социальной сети Facebook президент Украины написал, что миротворческая миссия ООН в Донбассе будет «реальным прорывом».
«Я верю, что миротворческая операция ООН станет реальным прорывом в мирном урегулировании. В этом стремлении опыт и советы наших канадских друзей были бы для нас очень полезными», — сообщил Порошенко.
В понимании Порошенко
Эксперт фонда «Народная дипломатия» и экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Юрий Голубь отметил в комментарии ФАН, что, как известно, Порошенко весьма своеобразно понимает идею размещения миротворцев — как оккупацию Донецка и Луганска вместе с заслоном на российской границе. При этом еще и считает себя вправе выбирать контингент, который будет проводить такую оккупацию.
«Вполне очевидно, что хорошие кандидаты на такую роль, с точки зрения киевского руководства, — потомки нацистов-бандеровцев, составляющие самую активную часть украинской диаспоры в Канаде. Очевидно, что русофобски настроенное канадское руководство с удовольствием откликнется на этот призыв. Канада — в числе государств особенно активно поддерживающих Киев, в том числе в военной сфере. Так, канадские специалисты обучают под Львовом украинских солдат в рамках программы Unifier. Воплощение плана Порошенко в жизнь означало бы катастрофу для населения Донбасса. Предки нынешних украинских лоббистов в Канаде отличились особыми зверствами в Донбассе в годы Великой Отечественной войны, действуя в составе ОУН-УПА (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ — прим. ФАН). Видимо, это обстоятельство особенно вдохновляет киевское руководство», — добавил аналитик.