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Семь человек погибли при взрыве на фабрике пиротехники в Китае
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    Семь человек погибли при взрыве на фабрике пиротехники в Китае

    12:03  23 Сентября 2017
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    Семь человек погибли при взрыве на фабрике пиротехники на востоке Китая

    Пекин, 23 сентября. В китайской провинции Цзянси в результате взрыва на заводе фейерверков погибли семь человек. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

    Инцидент произошел в пятницу, 22 сентября в уезде Шанли возле города Пинсян, сообщает iReactor.

    Известно, что на заводе, который производит фейерверки, были выявлены недостатки в системе безопасности. Местные власти потребовали остановить работу предприятия. Однако вечером завод возобновил работу. Во время запуска производства произошел мощный взрыв. На данный момент появилась информация о семи погибших. Полиция Китая выясняет все обстоятельства случившегося.

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    Автор: Алексей Громов
    #взрыв #китай #завод фейерверков
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