Семь человек погибли при взрыве на фабрике пиротехники в Китае

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Пекин, 23 сентября. В китайской провинции Цзянси в результате взрыва на заводе фейерверков погибли семь человек. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Инцидент произошел в пятницу, 22 сентября в уезде Шанли возле города Пинсян, сообщает iReactor.

Известно, что на заводе, который производит фейерверки, были выявлены недостатки в системе безопасности. Местные власти потребовали остановить работу предприятия. Однако вечером завод возобновил работу. Во время запуска производства произошел мощный взрыв. На данный момент появилась информация о семи погибших. Полиция Китая выясняет все обстоятельства случившегося.