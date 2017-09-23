Сирия: ИГ контролирует более 80% нефтяных месторождений в Дейр эз-Зоре  

В Избранное

Дейр эз-Зор, 23 сентября. Большая часть нефтяных и газовых месторождений в сирийской провинции Дейр эз-Зор по-прежнему находится под контролем радикальной группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом сегодня сообщил главный представитель газовой компании в Дейр эз-Зоре Амин Аль-Хамид.

По его словам, примерно 80% нефтяных месторождений в сирийском городе находится под контролем боевиков ИГ (запрещена в России). Речь идет, отметил он, о нефтяных заводах и месторождениях, передает РИА Новости.

Аль-Хамид добавил, что на сегодняшний день единственным нефтяным полем в провинции Дейр эз-Зор, которое находится под контролем армии САР, является Ат-Тайем.

Ранее представитель газовой компании сообщил, что боевики ИГ намеренно разрушили большую часть газовой инфраструктуры в Дейр эз-Зоре.