Министр налогов и сборов находился во взорванной машине в центре Донецка

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Донецк, 23 сентября. Два мощных взрыва прогремели в центре Донецка утром в субботу. Как сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах республики, на проспекте Мира были взорваны два автомобиля министерства доходов и сборов ДНР, в одном из которых находился глава ведомства Александр Тимофеев.

В настоящее время место происшествия оцеплено правоохранителями. Министр доходов и сборов был тяжело ранен. Информация о его состоянии уточняется.

По предварительным данным, взрыв прогремел около 08.30 в районе «Донбасс-Арены».