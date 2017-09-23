Битва за колонии: зачем 114 государств поддержали ограничение права вето в СБ ООН

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Представители 114 государств поддержали идею о возможности ограничения использования права вето постоянными членами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом в субботу, 23 сентября, передает «РИА Новости», ссылаясь на заявление министра иностранных дел Лихтенштейна Аурелия Фрик. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Исключительный отзыв»

По словам Фрика, отзыв стран на предложение ограничения права вето является «исключительным».

«Ответ на эту инициативу был исключительным», — заявил дипломат, открывая заседание в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

Заметим, что впервые с предложением ограничить право вето постоянным членам Совета Безопасности ООН предложил Париж в 2013 году. В свою очередь Соединенные Штаты и Российская Федерация не поддержали эту инициативу. В настоящее время правом вето в Совете Безопасности ООН обладают Великобритания, Россия, США, Франция и Китай.

Голос совести

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что в этой истории есть несколько важных моментов, которые необходимо обозначить. Во-первых, почему инициатива исходит от Франции? Это постоянный член Совбеза ООН, казалось бы, этой стране невыгодно говорить о каких-то ограничениях. Но мы прекрасно знаем, что Париж давно сам себе не принадлежит — всегда голосует так, как выгодно Соединенным Штатам. Те же, в свою очередь, уверены, что в Совбезе всегда будет проамериканское большинство. Во-вторых, речь идет о некоем «самоограничении». Мол, Франция призывает всех услышать некий «голос совести». Дескать, когда совершаются всякие зверства, то все прогрессивное человечество не может оставаться равнодушным, должно в едином порыве осудить, руководствоваться гуманизмом и далее по тексту.

«Все эти лицемерные мантры хорошо известны. Но только сколько было случаев, когда так называемое «цивилизованное человечество» закрывало глаза на массовые преступления? Да давайте хотя бы вспомним, как США настаивали, чтобы в ООН голос от Камбожди оставался у свергнутого на тот момент правительства Пол Пота. Вот все на Западе говорят о преступлениях якобы коммунистического режима «красных кхмеров», а когда народ Камбоджи сверг Пол Пота, то Вашингтон говорил, что правительство Пол Пота единственно законное. Было ведь такое? Было! Другое дело, что западные страны всегда уверены в своей правоте. Они могут спокойно бомбить Югославию, но при этом лить крокодиловы слезы по поводу выдуманной пробирки с белым порошком», — пояснил Андрей Иванов.

Главное во всей этой истории, отметил эксперт, что западные государства давно говорят о необходимости ограничить право вето постоянных членов Совета Безопасности ООН. Понять многие государства можно.

«Скажем, вырос экономический потенциал Германии, Японии, а они вынуждены подчиняться решениям Франции, которая слабее в геополитическом и экономическом плане. Не нравится и небольшим странам, что крупные державы фактически могут навязывать им свою волю. Давайте вкратце подумаем, что такое международное право. Оно зиждется, прежде всего, на Уставе ООН. А там четко сказано, что есть пять стран — победительниц во Второй мировой войне. Они фактически имеют право принять любое решение, если достигнут консенсуса между собой. Обратите внимание, что решения Генассамблеи ООН носят лишь декларативный характер, а вот решения Совбеза ООН, куда входит 5 постоянных членов и еще всего-навсего 10, избираемых на два года, обязательны для исполнения всеми. Вспомните, как Совбез ООН принял решение фактически уничтожить Ливию. Тогда Россия и Китай воздержались при голосовании. А вот во время голосования по Сирии Россия наложила вето, и Сирию уже никто не тронул. То есть пять государств могут решать, что делать с любой страной. Кому же это понравится?» — добавил Иванов.

Но в то же время, заметил эксперт, существующий порядок принятия решений устоялся, он работает. Он обеспечивает какую-то безопасность на планете. Пять разных государств с разной политическим и экономическим укладом, разной культурой должны искать компромисс друг с другом. Скажем, нельзя принять решение, если в учет не берутся одновременно Запад и Восток, не учитываются мнения декадентской Франции и древней культуры Китая, оплота империализма США и уникальной евразийской российской цивилизации.