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Сирия: РФ зафиксировала три случая стрельбы в провинциях Дамаск и Хама
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    Сирия: РФ зафиксировала три случая стрельбы в провинциях Дамаск и Хама

    10:18  23 Сентября 2017
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    Сирия: РФ зафиксировала три случая стрельбы в провинциях Дамаск и Хама

    Москва, 23 сентября. Российская сторона за минувшие сутки зафиксировала три нарушения режима прекращения военных действий, турецкая — семь. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ. 

    По данным военного ведомства, обстановка в зонах деэскалации в Сирии стабильная.

    Российская сторона за прошедшую пятницу зафиксировала три случая стрельбы в провинциях Хама и Дамаск. Анкара сообщила о семи нарушениях.

    Сирия: РФ зафиксировала три случая стрельбы в провинциях Дамаск и Хама

    Кроме трех нарушений в провинции Дамаск, турецкая сторона зафиксировала четыре нарушения в провинции Идлиб, следует из документа Минобороны РФ. 

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    Автор: Дана Балан
    #россия #сирия #минобороны рф
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