Сирия: РФ зафиксировала три случая стрельбы в провинциях Дамаск и Хама
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Москва, 23 сентября. Российская сторона за минувшие сутки зафиксировала три нарушения режима прекращения военных действий, турецкая — семь. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, обстановка в зонах деэскалации в Сирии стабильная.
Российская сторона за прошедшую пятницу зафиксировала три случая стрельбы в провинциях Хама и Дамаск. Анкара сообщила о семи нарушениях.
Кроме трех нарушений в провинции Дамаск, турецкая сторона зафиксировала четыре нарушения в провинции Идлиб, следует из документа Минобороны РФ.