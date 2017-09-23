Сирия: РФ зафиксировала три случая стрельбы в провинциях Дамаск и Хама

В Избранное

Москва, 23 сентября. Российская сторона за минувшие сутки зафиксировала три нарушения режима прекращения военных действий, турецкая — семь. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, обстановка в зонах деэскалации в Сирии стабильная.

Российская сторона за прошедшую пятницу зафиксировала три случая стрельбы в провинциях Хама и Дамаск. Анкара сообщила о семи нарушениях.

Кроме трех нарушений в провинции Дамаск, турецкая сторона зафиксировала четыре нарушения в провинции Идлиб, следует из документа Минобороны РФ.