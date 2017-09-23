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Политика
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Украина
Пожар на складе боеприпасов ВСУ в Донецкой области ликвидирован
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    Пожар на складе боеприпасов ВСУ в Донецкой области ликвидирован

    10:41  23 Сентября 2017
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    Ликвидирован пожар на складе ВСУ в Донецкой области Украины

    Киев, 23 сентября. Возгорание на складе боеприпасов вблизи Мариуполя в Донецкой области ликвидировано. На месте работает штаб по ликвидации последствий.

    Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. В пятницу в Донецкой области загорелся склад боеприпасов ВСУ, произошло несколько взрывов. Местные жители из близлежащих домов были эвакуированы. Власти региона сообщили о локализации пожара, пишет РИА Новости.

    В субботу состоялось заседание оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС. К ликвидации пожара привлечено 248 человек и 56 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

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    Автор: Алексей Громов
    #всу #украина #пожар #донецкая область #склад боеприпасов
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