Пожар на складе боеприпасов ВСУ в Донецкой области ликвидирован

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Киев, 23 сентября. Возгорание на складе боеприпасов вблизи Мариуполя в Донецкой области ликвидировано. На месте работает штаб по ликвидации последствий.

Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. В пятницу в Донецкой области загорелся склад боеприпасов ВСУ, произошло несколько взрывов. Местные жители из близлежащих домов были эвакуированы. Власти региона сообщили о локализации пожара, пишет РИА Новости.

В субботу состоялось заседание оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС. К ликвидации пожара привлечено 248 человек и 56 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.