Сирия: боевики ИГ уничтожили почти всю инфраструктуру газовых месторождений в Дейр эз-Зоре

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Дейр эз-Зор, 23 сентября. Террористы экстремистской группировки «Исламское государство» (запрещена в России) специально уничтожили почти всю инфраструктуру крупных газовых месторождений в Дейр эз-Зоре. Об этом в субботу сообщил главный представитель сирийской газовой компании Амин Аль-Хамид.

По его словам, боевики ИГ уничтожили полностью инфраструктуру на месторождениях Омар и Танак, а также в Коноко была частично разрушена часть объектов, передает РИА Новости.

Он отметил, что террористы также подорвали газопровод на юго-востоке сирийского Дейр эз-Зора, добавив, что инфраструктура подлежит восстановлению.