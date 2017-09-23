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Политика
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Новости Сирии
Сирия: боевики ИГ уничтожили почти всю инфраструктуру газовых месторождений в Дейр эз-Зоре
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    Сирия: боевики ИГ уничтожили почти всю инфраструктуру газовых месторождений в Дейр эз-Зоре

    10:05  23 Сентября 2017
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    Сирия: боевики ИГ уничтожили почти всю инфраструктуру газовых месторождений в Дейр эз-Зоре

    Дейр эз-Зор, 23 сентября. Террористы экстремистской группировки «Исламское государство» (запрещена в России) специально уничтожили почти всю инфраструктуру крупных газовых месторождений в Дейр эз-Зоре. Об этом в субботу сообщил главный представитель сирийской газовой компании Амин Аль-Хамид. 

    По его словам, боевики ИГ уничтожили полностью инфраструктуру на месторождениях Омар и Танак, а также в Коноко была частично разрушена часть объектов, передает РИА Новости

    Сирия: боевики ИГ уничтожили почти всю инфраструктуру газовых месторождений в Дейр эз-Зоре

    Он отметил, что террористы также подорвали газопровод на юго-востоке сирийского Дейр эз-Зора, добавив, что инфраструктура подлежит восстановлению.

    «Восстановление инфраструктуры полей возможна, но оценка урона может быть дана, как только мы сможем посетить эти места и провести тщательное обследование», — подытожил он. 

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    Автор: Дана Балан
    #сирия #иг #игил #дейр эз-зор
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